Зрелища в комплекте с попкорном

Лариса МАЛАХОВА

Спрос на услуги кинотеатров остается стабильным, а одним из факторов, влияющих на количество зрителей, становится комфорт.

Сегодня цены на билеты в сети столичного «Киновидеопроката» варьируются в пределах 3—7 руб. «В 2016 году цены мы не поднимали. Однако в 2017-м по требованию правообладателей пришлось увеличить минимальную цену на некоторые дневные сеансы на 50 коп.», — ответила на вопрос «БР» об изменении цен заместитель директора УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома Андрей Разжевайкин.

Цена квитка формируется по стандартной схеме: определяются все статьи затрат, закладывается прибыль. Кроме того, учитываются продолжительность фильма, его популярность, формат (2D или 3D), период проката (первая или последующие недели) и др.

После перехода на цифровой формат условия работы кинотеатров изменились: теперь правообладатели не продают фильмы, а предоставляют право их показа, получая 50 % от валового сбора. Несомненно, этот факт оказывает влияние на политику кинотеатров.

«Мы обязаны оговаривать цены с правообладателями. Однако нам удается сохранять приемлемый уровень, ведь мы представляем целую сеть кинотеатров (на сегодняшний день 23 кинозала), и это весомый аргумент в переговорах», — продолжает Андрей Разжевайкин.

Белорусам просмотр кино обходится дешевле, чем россиянам: в 2016 году в кинотеатрах УП «Киновидеопрокат» средняя цена билета составила 3,6 руб., в РФ — 3,7 доллара. Отметим, что в последние годы средняя продолжительность прокатной жизни фильма сократилась с пяти-шести до одной-двух недель.

Несмотря на открытие частных залов, зрительский интерес к сеансам в государственных кинотеатрах практически не изменился. «Как показывает мировая практика, в большинстве развитых стран на 100 тыс. жителей приходится от пяти до десяти залов. В Минске их 2,6. Так что нам есть куда расти», — подчеркнул замдиректора.

Впрочем, рост уже наблюдается. Сегодня в Минске 27 коммерческих кинозалов. Цены в них выше, чем в государственных, — от 6 до 28 руб. Во многих кинотеатрах предусмотрена система скидок для пенсионеров и детей, а в сети Silver Screen недавно ввели скидки и на групповые билеты.

Частные кинотеатры отличает уровень комфорта: в них есть залы с пледами, столиками и прочими атрибутами уюта. Как рассказал директор по маркетингу сети кинотеатров Silver Screen Егор Малыженков, повышенным спросом у влюбленных пользуются так называемые love seats — сдвоенные места (диванчики), которые дают возможность двум зрителям быть ближе друг к другу.

«Беларуси не хватает высокого уровня сервиса в кинотеатрах. Чем больше в стране будет отличных мест для просмотра кино, тем интереснее станет дистрибьюторам и прокатчикам наш рынок, тем быстрее люди привыкнут к качеству, тем быстрее будет расти общий уровень услуг», — уверен Егор Малыженков.

Сотрудники приватного кинотеатра «Кинокомната», в котором посетители получают в распоряжение не одно или несколько мест, а целый зал, согласны с коллегой. «К нам приходят и пяти-, и восьмидесятилетние. Их привлекают высокий уровень комфорта и широкий набор услуг», — поделился секретом успеха директор «Кинокомнаты» Алексей Коноплицкий.

Сегодня аренда зала для компании до шести человек стоит 19 руб./ч, до 15 человек — 38 руб./ч. Если распределить эту сумму между посетителями, то получится, что просмотр фильма в приватном зале обойдется каждому зрителю примерно в ту же сумму, что и поход в частный кинозал. Несмотря на то что фильмы в «Кинокомнате» показывают на несколько недель позже премь­еры, спрос на эксклюзивную услугу растет.

«Кризис кризисом, но жизнь продолжается, и потребность в зрелищах никто не отменял», — резюмировал заместитель директора УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома Андрей Разжевайкин. С этим не поспоришь