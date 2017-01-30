Сбежать от кризиса в музей

Лариса МАЛАХОВА

Появление новых видов услуг вкупе с продуманным ценообразованием поддерживает интерес к выставочным площадкам столицы.

Цены на входные билеты в большинство музеев Минска оставались неизменными на протяжении всего 2016 года и сегодня не превышают 10 руб.

«Если бы цены на билеты определялись исходя из затрат, то вход в музей стоил бы намного дороже тех 5 руб., которые платят наши посетители сегодня, — признался заведующий отделом научно-просветительской работы Национального художественного музея Дмитрий Солодкий. — Однако мы понимаем, что люди не готовы к этому».

В музее часто проводятся бесплатные экскурсии, а с 18 ноября по 2 декабря, по пятницам, в рамках организованной «БПС-Сбербанком» акции «Искусство сохранять» вход в музей был свободным. «Спрос оказался огромным — очередь в гардероб выходила на улицу. В те дни некоторые посетители пришли в наш музей впервые», — вспоминает собеседник. Попасть в музей бесплатно можно и теперь — каждую последнюю среду месяца.

Впрочем, в музее не считают, что бесплатными акциями стоит увлекаться: «Это девальвирует цену произведения искусства».

Сотрудники галереи «Ў» придерживаются того же мнения. На большинство проводимых там мероприятий вход свободный, а осмотр экспозиции стоит 2 руб. Причем эта цена держится уже больше года. «Плату мы ввели специально, чтобы люди приходили не просто провести время, а посмотреть на искусство. Так происходит первоначальная фильтрация», — рассказали галеристы.

Однако публика проявляет интерес не только к бесплатным мероприятиям: в 2016 году большинство выставочных площадок Минска зафиксировало рост спроса на свои услуги. «В кризисные времена это происходит всегда: ценности пересматриваются, что нередко подталкивает обратиться к искусству. К тому же галереи и музеи предлагают множество интереснейших выставок и мероприятий, которые привлекают людей», — считает Дмитрий Солодкий.

Интерес вызывают лекции, экскурсии, встречи с художниками и интерактивные мероприятия, которые предлагают как в главном музее страны, так и на других выставочных площадках. Например, в галерее «ДК» уверены, что именно такие активности привели к увеличению количества посетителей. Однако на цену билета это не повлияло. «Четыре рубля — конкурентоспособная цена. В 2016 году она не менялась, и таких планов на 2017 год пока нет», — сообщили в галерее.

В Национальном историческом музее не побоялись поднять цену еще в начале 2016 года. Теперь билет в музей стоит 5 руб. «На количестве посетителей это не отразилось», — констатировали сотрудники.