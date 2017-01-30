Песни подешевели

Лариса МАЛАХОВА

Чтобы привлечь зрителя, представители концертного бизнеса вынуждены снижать цены, однако устраивать глобальные распродажи билетов готовы далеко не все.

В 2016 году на самую крупную площадку страны, «Минск-Арену», звезды мировой величины не спускались. «Приоритетные мероприятия для нас — матчи КХЛ. В «окна» могут вклиниться эстрадные артисты. Однако не всегда время, которое мы можем предложить, удобно для них», — пояснили в МКСК «Минск-Арена».

Еще одна важная причина снижения концертной активности кроется в экономическом кризисе. «Уже на этапе формирования сметы затрат порой мы понимаем, что проводить концерт нет смысла: слишком дорого», — рассказал начальник отдела государственных, специальных и культурно-зрелищных мероприятий ГУ «Дворец Респуб­лики» Геннадий Ильинчик.

Из-за падения спроса цены на билеты даже на менее дорогие мероприятия во Дворце Респуб­лики пришлось снизить: если в 2015 году средняя цена квитка составляла 100 руб., то в 2016-м — 60—70 руб.

Несмотря на трудности, устраивать распродажи в последние дни перед концертами во Дворце Республики не хотят. «Такие действия некоторых организаторов подрывают концертный бизнес в целом. Неправильно, когда рядом с человеком, заплатившим за билет по номиналу, сидит тот, кто заплатил вдвое меньше. Из-за таких акций рынок становится нестабильным, кроме того, трудно понять интерес зрителя к проектам, ведь в последние дни продажи билетов на многие мероприятия увеличиваются в три-четыре раза, потому что люди дожидаются скидок», — рассуждает собеседник.

Самым знаковым и популярным событием 2016 года, организованным ГУ «Дворец Республики», Геннадий Ильинчик назвал концерт «Песня года — 2016», в котором приняли участие более 150 российских артистов и который очень понравился зрителям.

«2016 год был непростым, а наступивший год пока радует нас: уже идет работа над организацией концерта «Песня года — 2017». Будем надеяться, что эта тенденция продолжится», — подвел итог беседе Геннадий Ильинчик.