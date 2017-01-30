Театр начинается с билета

Понедельник
30 января 2017
19:16
№ 3 (1233)
28 января - 3 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9394
EUR 2.0699
RUB .032152
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.
Представители театральной сферы уверены в том, что даже небольшой рост цен может привести к оттоку зрителей.
Пожалуй, труднее всего в 2016 году пришлось театрам: все их представители, с которыми нам удалось связаться, сообщили о падении спроса.
Усугубляет проблемы и заметная в последнее время активность российских гастролеров. «Билеты на их спектакли стоят раз в десять дороже, чем на наши, и, купив дорогой билет на гастрольную постановку, зритель еще долго откладывает поход в местный театр», — поделилась наблюдениями заместитель директора Республиканского театра белорусской драматургии Светлана Карюкина.
Поэтому в 2016 году театры не спешили поднимать цены или делали это очень осторожно. Так, в начале сезона в Национальном драматическом театре им. М. Горького на 3 рубля подросли цены только на самые дорогие места в партере. Теперь посмотреть постановку в первых рядах можно за 15 руб. (премьеру — за 18 руб.), а место на балконе, как и год назад, обойдется в 6—8 руб.
В Белорусском государственном академическом музыкальном театре разговоры о росте цен пока не идут. Посмотреть спектакль там можно за 6,5—18,5 руб.В Театре белорусской драматургии билет на спектакль обойдется зрителю в 7—12 руб. Год назад квитки стоили на 1—2 руб. дешевле. «В ближайшее время цены поднимать не будем. Пусть лучше билеты будут доступны большему количеству зрителей, ведь в полном зале актерам играть намного приятнее», — считает Светлана Карюкина
МТС удостоен высокой оценки среди профессионалов и потребителей в Беларуси – Гран-при премии «Брэнд года-2016».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения