Театр начинается с билета

Лариса МАЛАХОВА

Представители театральной сферы уверены в том, что даже небольшой рост цен может привести к оттоку зрителей.

Пожалуй, труднее всего в 2016 году пришлось театрам: все их представители, с которыми нам удалось связаться, сообщили о падении спроса.

Усугубляет проблемы и заметная в последнее время активность российских гастролеров. «Билеты на их спектакли стоят раз в десять дороже, чем на наши, и, купив дорогой билет на гастрольную постановку, зритель еще долго откладывает поход в местный театр», — поделилась наблюдениями заместитель директора Республиканского театра белорусской драматургии Светлана Карюкина.

Поэтому в 2016 году театры не спешили поднимать цены или делали это очень осторожно. Так, в начале сезона в Национальном драматическом театре им. М. Горького на 3 рубля подросли цены только на самые дорогие места в партере. Теперь посмотреть постановку в первых рядах можно за 15 руб. (премь­еру — за 18 руб.), а место на балконе, как и год назад, обойдется в 6—8 руб.

В Белорусском государственном академическом музыкальном театре разговоры о росте цен пока не идут. Посмотреть спектакль там можно за 6,5—18,5 руб.

В Театре белорусской драматургии билет на спектакль обойдется зрителю в 7—12 руб. Год назад квитки стоили на 1—2 руб. дешевле. «В ближайшее время цены поднимать не будем. Пусть лучше билеты будут доступны большему количеству зрителей, ведь в полном зале актерам играть намного приятнее», — считает Светлана Карюкина