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БР новости

Россия не уведомляла Беларусь о сокращении поставок нефти до 12 млн. т

03 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Сообщения об уменьшении поставок до минимального уровня появилось в российских СМИ.

Как сообщили БЕЛТА в Минэнерго Беларуси, официальных уведомлений о сокращении поставок нефти до 12 млн. т от российской стороны не поступало.

В министерстве прокомментировали сообщения отдельных российских СМИ по поводу того, что Минэнерго Беларуси якобы получило официальное уведомление от России о возможном сокращении поставок нефти до 12 млн т в 2017 году. "Министерство энергетики Беларуси информирует: вопросы поставки нефти не относятся к сфере деятельности министерства. Никаких официальных уведомлений о возможном сокращении поставок нефти в адрес министерства от российской стороны не поступало. Пресс-службой Министерства энергетики Беларуси данный вопрос не комментировался", - отметили в пресс-службе.

Исходя из имеющейся официально информации, поставки нефти в Беларусь в первом квартале 2017 года составят 4 млн. т. Такие объемы могут быть сохранены и последующие периоды. В результате объем нефти, которая поступит на переработку на белорусские НПЗ может составить всего 16 млн. т. Оптимальный объем поставок  — 22-24 млн. т В прошлом году они достигли 18 млн. т, хотя должны были составить 24 млн. т. 

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