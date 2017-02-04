Беларусбанк привлечет внешний займ Госбанка развития Китая в $100 млн

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03 февраля, 2017 г.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля подписал указ №36 "О привлечении внешнего займа".
Документом одобрено привлечение ОАО "АСБ Беларусбанк" внешнего займа Государственного банка развития Китая в сумме $100 млн на финансирование своей текущей деятельности.
Для белорусских коммерческих банков, работающих с китайскими партнерами, этот кредит является беспрецедентным ввиду его несвязанности.
Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)
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Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)
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