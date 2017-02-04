Беларусбанк привлечет внешний займ Госбанка развития Китая в $100 млн

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля подписал указ №36 "О привлечении внешнего займа".

Документом одобрено привлечение ОАО "АСБ Беларусбанк" внешнего займа Государственного банка развития Китая в сумме $100 млн на финансирование своей текущей деятельности.

Для белорусских коммерческих банков, работающих с китайскими партнерами, этот кредит является беспрецедентным ввиду его несвязанности.