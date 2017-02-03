Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

У нас расхождений с МВФ почти никаких нет — Лукашенко

03 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Так президент Беларуси прокомментировал ход переговоров с Международным валютным фондом.

Президент заявил, что Беларусь рассчитывает в этом году погасить все платежи по внешнему долгу без рефинансирования.

— Пока мы рассчитываем своими силами в этом году сколько надо и заплатить.В 2016 году мы полностью рассчитались по долгами своими силами, — сказал Лукашенко.

В переговорном процессе с МВФ нет никаких принципиальных расхождений. По словам президента, были два вопроса — уровень возмещение затрат на жилищно-коммунальные услуги, а также стратегия повышения эффективности управления госпредприятиями. По обоим вопросам уже выработаны общие позиции. Дело остается за политическим решением.

— У нас расхождений с МВФ никаких нет, — сказал президент. — Единственный вопрос был, что они требовали 100% оплаты в 2017 или 2018 году. У нас ситуация такая, что мы не можем навязать такую оплату населению сейчас. Я думаю, договоримся, чтобы этот вопрос был растянут.

С октября в Беларуси начала работать система безналичных субсидий, которая должна сгладить социальные последствия роста стоимости ЖКУ.

— Я пока не согласен идти на 100% повышения сразу. Посмотрим на эту систему, как она будет работать. — подвел итог президент.

 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Ставки единого налога для ИП в сфере торговли и общепита выросли в среднем на 12% в Минской области (БЕЛТА, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

В декабре в Беларуси уволили на 10 тысяч человек больше, чем приняли на работу (Валерий Алексеев, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Задержан известный бизнесмен Александр Кнырович (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Радислав Гандапас выступил на церемонии МТБанка «Клиент года»

Стартовали ежемесячные встречи B Venture, посвященные развитию экосистемы венчурного финансирования в Беларуси

МТС удостоен  высокой оценки среди профессионалов и потребителей в Беларуси – Гран-при премии «Брэнд года-2016».

Все новости

Архив