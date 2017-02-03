У нас расхождений с МВФ почти никаких нет — Лукашенко

Валерий Алексеев

Так президент Беларуси прокомментировал ход переговоров с Международным валютным фондом.

Президент заявил, что Беларусь рассчитывает в этом году погасить все платежи по внешнему долгу без рефинансирования.

— Пока мы рассчитываем своими силами в этом году сколько надо и заплатить.В 2016 году мы полностью рассчитались по долгами своими силами, — сказал Лукашенко.

В переговорном процессе с МВФ нет никаких принципиальных расхождений. По словам президента, были два вопроса — уровень возмещение затрат на жилищно-коммунальные услуги, а также стратегия повышения эффективности управления госпредприятиями. По обоим вопросам уже выработаны общие позиции. Дело остается за политическим решением.

— У нас расхождений с МВФ никаких нет, — сказал президент. — Единственный вопрос был, что они требовали 100% оплаты в 2017 или 2018 году. У нас ситуация такая, что мы не можем навязать такую оплату населению сейчас. Я думаю, договоримся, чтобы этот вопрос был растянут.

С октября в Беларуси начала работать система безналичных субсидий, которая должна сгладить социальные последствия роста стоимости ЖКУ.

— Я пока не согласен идти на 100% повышения сразу. Посмотрим на эту систему, как она будет работать. — подвел итог президент.