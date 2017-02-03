Данкверт ответил на угрозы Лукашенко

Пятница
3 февраля 2017
19:05
№ 3 (1233)
28 января - 3 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9344
EUR 2.0875
RUB .03224
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
03 февраля, 2017 г.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в комментарии для РИА Новости сказал, что обсуждение поставок белорусского продовольствия в Россию должно проходить спокойно.
— Лишние эмоции здесь не нужны, — сказал чиновник.
Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Сергею Данкверту уголовным делом за нанесение ущерба государству немотивированными запретами на поставки белорусской продукции на российский рынок. Он сравнил его с дело Баумгентнера, намекнув, что руководство Россельхознадзора имеет личную заинтересованность в блокировании белорусских предприятий, так как имеет интересы в продовольственном секторе.
— Есть кому оценивать эти претензии, у нас достаточно в этом отношении людей, которые могут оценить, заслуженные претензии или незаслуженные. Лишние эмоции в обсуждениях здесь не нужны, нужно к этому подходить спокойно, — прокомментировал Данкверт.
Данкверт также указал на факт реэкспорта украинской говядины:
— Я бы в первую очередь просил сначала разобраться с теми, кто украинскую говядину, 10 тысяч тонн, компания "Георгий и сыновья", оформили как белорусскую и привезли в Россию. Это подтвержденный факт, лучше бы с этим занимались, — добавил он.
Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)
Ставки единого налога для ИП в сфере торговли и общепита выросли в среднем на 12% в Минской области (БЕЛТА, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)
В декабре в Беларуси уволили на 10 тысяч человек больше, чем приняли на работу (Валерий Алексеев, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)
Задержан известный бизнесмен Александр Кнырович (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)
Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)
Радислав Гандапас выступил на церемонии МТБанка «Клиент года»
Стартовали ежемесячные встречи B Venture, посвященные развитию экосистемы венчурного финансирования в Беларуси
МТС удостоен высокой оценки среди профессионалов и потребителей в Беларуси – Гран-при премии «Брэнд года-2016».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения