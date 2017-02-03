Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Данкверт ответил на угрозы Лукашенко

03 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в комментарии для РИА Новости сказал, что обсуждение поставок белорусского продовольствия в Россию должно проходить спокойно. 

— Лишние эмоции здесь не нужны, — сказал чиновник.

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Сергею Данкверту уголовным делом за нанесение ущерба государству немотивированными запретами на поставки белорусской продукции на российский рынок. Он сравнил его с дело Баумгентнера, намекнув, что руководство Россельхознадзора имеет личную заинтересованность в блокировании белорусских предприятий, так как имеет интересы в продовольственном секторе.

— Есть кому оценивать эти претензии, у нас достаточно в этом отношении людей, которые могут оценить, заслуженные претензии или незаслуженные. Лишние эмоции в обсуждениях здесь не нужны, нужно к этому подходить спокойно, — прокомментировал Данкверт.

Данкверт также указал на факт реэкспорта украинской говядины:

— Я бы в первую очередь просил сначала разобраться с теми, кто украинскую говядину, 10 тысяч тонн, компания "Георгий и сыновья", оформили как белорусскую и привезли в Россию. Это подтвержденный факт, лучше бы с этим занимались, — добавил он.

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Ставки единого налога для ИП в сфере торговли и общепита выросли в среднем на 12% в Минской области (БЕЛТА, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

В декабре в Беларуси уволили на 10 тысяч человек больше, чем приняли на работу (Валерий Алексеев, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Задержан известный бизнесмен Александр Кнырович (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Радислав Гандапас выступил на церемонии МТБанка «Клиент года»

Стартовали ежемесячные встречи B Venture, посвященные развитию экосистемы венчурного финансирования в Беларуси

МТС удостоен  высокой оценки среди профессионалов и потребителей в Беларуси – Гран-при премии «Брэнд года-2016».

Все новости

Архив