Данкверт ответил на угрозы Лукашенко

Валерий Алексеев

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в комментарии для РИА Новости сказал, что обсуждение поставок белорусского продовольствия в Россию должно проходить спокойно.

— Лишние эмоции здесь не нужны, — сказал чиновник.

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Сергею Данкверту уголовным делом за нанесение ущерба государству немотивированными запретами на поставки белорусской продукции на российский рынок. Он сравнил его с дело Баумгентнера, намекнув, что руководство Россельхознадзора имеет личную заинтересованность в блокировании белорусских предприятий, так как имеет интересы в продовольственном секторе.

— Есть кому оценивать эти претензии, у нас достаточно в этом отношении людей, которые могут оценить, заслуженные претензии или незаслуженные. Лишние эмоции в обсуждениях здесь не нужны, нужно к этому подходить спокойно, — прокомментировал Данкверт.

Данкверт также указал на факт реэкспорта украинской говядины:

— Я бы в первую очередь просил сначала разобраться с теми, кто украинскую говядину, 10 тысяч тонн, компания "Георгий и сыновья", оформили как белорусскую и привезли в Россию. Это подтвержденный факт, лучше бы с этим занимались, — добавил он.