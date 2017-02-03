Александр Лукашенко поручил силовикам поговорить с руководителями ИТ-компаний по поводу «зарплат в конвертах»

TUT.BY

Об этом он заявил 3 февраля во время встречи с журналистами, экспертами и общественностью.

«Айтишники» не все святые. Мало того что хорошую зарплату получают, платят только подоходный налог, так начали от компаний, которым оказывают услуги за границей, получать «зарплаты в конвертах». Мы скандал не поднимали. Я поручил председателю Следственного комитета поехать [в ПВТ], собрать их и предупредить: «Ребята, прекратите шалить». Мы так будем смотреть-смотреть и поставим в ряд со всеми. Чем вы отличаетесь от других, великие айтишники», — сказал Лукашенко, пишет TUT.by

Официальный лидер признался, что согласился на создание Парка высоких технологий для того, чтобы «разумных людей в стране было больше». «Когда принималось решение по ПВТ — я клюнул на это. Мир в этом направлении развивается, и не хотелось упустить это. Чтобы исчезло из нашей страны. И люди у нас толковые, готовые в этом плане работать. Время показало нашу правоту», — отметил президент.

Вместе с тем Александр Лукашенко не считает, что «от ИТ-сферы, хотя и говорят, что там экспорт высокий — 600 млн долларов, государство много имеет». «Хотя по мозгам, по потенциалу, по развитию людей эта сфера развивается и воздействует на другие сферы. Это факт», — заключил президент.



