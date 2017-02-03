Кремль призвал Беларусь решать спорные вопросы спокойно, путем переговоров

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Россия оказывала и оказывает помощь экономике Беларуси, в том числе потеряв 22,3 млрд долларов в 2011-2015 годах от беспошлинных поставок нефти. Об этом сообщила пресс-служба президента России в связи с заявлениями Александра Лукашенко в ходе пресс-конференции в Минске, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что «Россия оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Белоруссии, исходя из особого союзнического характера отношений двух стран». «С 2011 по 2015 годы беспошлинно ежегодно поставлялось 18-23 млн тонн нефти Белоруссии. Всего за этот период российский бюджет недополучил $22,3 млрд. Все это является ни чем иным, как прямой и косвенной поддержкой союзного белорусского государства», — отметили в Кремле.

Москва призывает Минск решать спорные вопросы в отношениях двух стран в спокойной манере путем деловых переговоров, сообщила пресс-служба президента России.

«Что касается экономических и коммерческих спорных вопросов, которые возникают в хозяйственной деятельности, то они должны решаться в спокойной манере, путем деловых переговоров. Москва рассчитывает, что набор разногласий, который в настоящее время фигурирует в двусторонней повестке дня, будет урегулирован в ходе таких переговоров», — говорится в заявлении Кремля.