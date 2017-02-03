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Лукашенко пообещал жестко разобраться по фактам "наездов" на инвесторов

03 февраля, 2017 г.

БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал жестко разобраться по фактам "наездов" на инвесторов. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает БЕЛТА.

"Разборки будут жестокие, если поступит сигнал о том, что на инвестора кто-то "наехал", - у нас совершенно другая политика. Если такое будет, доведите до меня, разберемся, у меня власти для этого достаточно, - подчеркнул белорусский лидер. - Есть люди, которые любого поставят на место за "наезды", за рэкет".

По мнению Александра Лукашенко, в Беларуси приняты исчерпывающие меры для привлечения инвестиций. "Нужны просто знания, стремления, умения. Ну и деньги", - добавил Президент.

Он проинформировал о переговорах с КНР по привлечению $700 млн для малого и среднего бизнеса. "Я думаю, мы договоримся, и какую-то сумму будем выделять специально под конкретные проекты (семейный бизнес и т.д.)", - пояснил Александр Лукашенко.

Причем бизнес должен приносить пользу не только инвесторам, но и государству, резюмировал он.

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