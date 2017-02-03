БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал жестко разобраться по фактам "наездов" на инвесторов. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает БЕЛТА.

"Разборки будут жестокие, если поступит сигнал о том, что на инвестора кто-то "наехал", - у нас совершенно другая политика. Если такое будет, доведите до меня, разберемся, у меня власти для этого достаточно, - подчеркнул белорусский лидер. - Есть люди, которые любого поставят на место за "наезды", за рэкет".

По мнению Александра Лукашенко, в Беларуси приняты исчерпывающие меры для привлечения инвестиций. "Нужны просто знания, стремления, умения. Ну и деньги", - добавил Президент.

Он проинформировал о переговорах с КНР по привлечению $700 млн для малого и среднего бизнеса. "Я думаю, мы договоримся, и какую-то сумму будем выделять специально под конкретные проекты (семейный бизнес и т.д.)", - пояснил Александр Лукашенко.

Причем бизнес должен приносить пользу не только инвесторам, но и государству, резюмировал он.