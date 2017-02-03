МАЗ поставил 50 автобусов в Киев

Валерий Алексеев

В столицу Украины отправлены 48 машин МАЗ 203 и два автобуса повышенной вместимости — МАЗ 215, сообщает пресс-служба предприятия.

Официальная передача автобусов предприятию «Киевпассажиртранс» состоялась вчера. В ней принял участие мэр украинской столицы Виталий Кличко

МАЗ стал победителем тендера на поставку автобусов. Она оснащены звуковыми зуммерами открытия и закрытия дверей, световым сигналом открытия-закрытия дверей, внешними громкоговорителями. Поставленная пассажирская техника также оборудована системой поднятия уровня кузова при движении на переездах через железнодорожные и трамвайные колеи