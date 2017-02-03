Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

МАЗ поставил 50 автобусов в Киев

03 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

В столицу Украины отправлены 48 машин МАЗ 203 и два автобуса повышенной вместимости — МАЗ 215, сообщает пресс-служба предприятия. 

Официальная передача автобусов предприятию «Киевпассажиртранс» состоялась вчера. В ней принял участие мэр украинской столицы Виталий Кличко

МАЗ стал победителем тендера на поставку автобусов. Она оснащены звуковыми зуммерами открытия и закрытия дверей, световым сигналом открытия-закрытия дверей, внешними громкоговорителями. Поставленная пассажирская техника также оборудована системой поднятия уровня кузова при движении на переездах через железнодорожные и трамвайные колеи

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Ставки единого налога для ИП в сфере торговли и общепита выросли в среднем на 12% в Минской области (БЕЛТА, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

В декабре в Беларуси уволили на 10 тысяч человек больше, чем приняли на работу (Валерий Алексеев, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Задержан известный бизнесмен Александр Кнырович (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Радислав Гандапас выступил на церемонии МТБанка «Клиент года»

Стартовали ежемесячные встречи B Venture, посвященные развитию экосистемы венчурного финансирования в Беларуси

МТС удостоен  высокой оценки среди профессионалов и потребителей в Беларуси – Гран-при премии «Брэнд года-2016».

Все новости

Архив