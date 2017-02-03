Лукашенко готов ввести мораторий на смертную казнь, если это поддержит большинство белорусов

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03 февраля, 2017 г.
Президент Беларуси Александр Лукашенко готов ввести мораторий на смертную казнь, если такую меру поддержит большинство белорусов. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.
Глава государства отметил, что не имеет права отменить смертную казнь или наложить мораторий на ее применение, поскольку проведенный в Беларуси референдум показал: большинство населения поддерживает высшую меру наказания. Вместе с тем Александр Лукашенко предложил развернуть в обществе (в парламенте, партиях, общественных объединениях) дискуссию по этому вопросу, чтобы изучить все за и против.
"И если мы потом у общества спросим, и люди проголосуют большинством против смертной казни, я в этот же день подпишу по итогам этого референдума", - подчеркнул Президент.
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