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Лукашенко готов ввести мораторий на смертную казнь, если это поддержит большинство белорусов

03 февраля, 2017 г.

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов ввести мораторий на смертную казнь, если такую меру поддержит большинство белорусов. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

Глава государства отметил, что не имеет права отменить смертную казнь или наложить мораторий на ее применение, поскольку проведенный в Беларуси референдум показал: большинство населения поддерживает высшую меру наказания. Вместе с тем Александр Лукашенко предложил развернуть в обществе (в парламенте, партиях, общественных объединениях) дискуссию по этому вопросу, чтобы изучить все за и против.

"И если мы потом у общества спросим, и люди проголосуют большинством против смертной казни, я в этот же день подпишу по итогам этого референдума", - подчеркнул Президент.

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