Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Минлесхоз: порядок сбора грибов и ягод для физических лиц не изменился

03 февраля, 2017 г.

БЕЛТА

Новый Лесной кодекс не меняет порядок сбора грибов и ягод в лесах Беларуси для физических лиц. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

"Согласно Лесному кодексу, граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без разрешительных документов бесплатно осуществлять для удовлетворения собственных нужд сбор дикорастущих ягод, грибов, плодов, орехов и прочих (кроме древесины) лесных ресурсов. Плата за побочное лесопользование и заготовку второстепенных лесных ресурсов предусмотрена только для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.

При этом заготовку сока можно вести на участках лесного фонда, которые определены для этих целей юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, их структурными подразделениями (лесничествами). Информация о месте нахождения таких участков лесного фонда доводится до всеобщего сведения общедоступными способами (размещается на официальных сайтах юрлиц, ведущих лесное хозяйство, в СМИ).

Бесплатно на основании лесного билета на участках лесного фонда граждане могут размещать ульи и пасеки, проводить сенокошение, выпас скота.

Новый Лесной кодекс меняет полномочия по установлению таксовой стоимости. До 31 декабря 2016 года таксы за побочные лесные пользования и заготовку второстепенных лесных ресурсов утверждались местными исполнительными и распорядительными органами. С вступлением в силу Лесного кодекса таксы устанавливаются постановлением Совета Министров и привязаны к базовой величине.

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Ставки единого налога для ИП в сфере торговли и общепита выросли в среднем на 12% в Минской области (БЕЛТА, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

В декабре в Беларуси уволили на 10 тысяч человек больше, чем приняли на работу (Валерий Алексеев, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Задержан известный бизнесмен Александр Кнырович (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Радислав Гандапас выступил на церемонии МТБанка «Клиент года»

Стартовали ежемесячные встречи B Venture, посвященные развитию экосистемы венчурного финансирования в Беларуси

МТС удостоен  высокой оценки среди профессионалов и потребителей в Беларуси – Гран-при премии «Брэнд года-2016».

Все новости

Архив