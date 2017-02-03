Минлесхоз: порядок сбора грибов и ягод для физических лиц не изменился

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03 февраля, 2017 г.
"Согласно Лесному кодексу, граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без разрешительных документов бесплатно осуществлять для удовлетворения собственных нужд сбор дикорастущих ягод, грибов, плодов, орехов и прочих (кроме древесины) лесных ресурсов. Плата за побочное лесопользование и заготовку второстепенных лесных ресурсов предусмотрена только для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.
При этом заготовку сока можно вести на участках лесного фонда, которые определены для этих целей юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, их структурными подразделениями (лесничествами). Информация о месте нахождения таких участков лесного фонда доводится до всеобщего сведения общедоступными способами (размещается на официальных сайтах юрлиц, ведущих лесное хозяйство, в СМИ).
Бесплатно на основании лесного билета на участках лесного фонда граждане могут размещать ульи и пасеки, проводить сенокошение, выпас скота.
Новый Лесной кодекс меняет полномочия по установлению таксовой стоимости. До 31 декабря 2016 года таксы за побочные лесные пользования и заготовку второстепенных лесных ресурсов утверждались местными исполнительными и распорядительными органами. С вступлением в силу Лесного кодекса таксы устанавливаются постановлением Совета Министров и привязаны к базовой величине.
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