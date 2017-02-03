Все российские войска после учений «Запад-2017» вернутся обратно – Лукашенко

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03 февраля, 2017 г.
Президент Беларуси заверил во время большого разговора представителей СМИ и общественности, что все российские войска, которые прибудут в Беларусь на время учений «Запад-2017» своевременно вернутся в Россию.
Он исключил возможность использования данных подразделений для иных целей, кроме как проведения учений. По его словам, войска на железнодорожных платформах и в поездах следуют напрямую к месту проведения учений. Они имеют с собой лишь минимальный запас боевых снарядов и патронов. Основная масса боеприпасов – холостые.
В месте проведения учений войска находятся под контролем белорусской стороны.
— Если кто-то думает, что Россия оккупирует Беларусь... Как можно воевать на железнодорожных платформах? Войска, которые сюда придут, так же ровненько и уйдут, — сказал Лукашенко.
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