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БР новости

Все российские войска после учений «Запад-2017» вернутся обратно – Лукашенко

03 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Президент Беларуси заверил во время большого разговора представителей СМИ и общественности, что все российские войска, которые прибудут в Беларусь на время учений «Запад-2017» своевременно вернутся в Россию. 

Он исключил возможность использования данных подразделений для иных целей, кроме как проведения учений. По его словам, войска на железнодорожных платформах и в поездах следуют напрямую к месту проведения учений. Они имеют с собой лишь минимальный запас боевых снарядов и патронов. Основная масса боеприпасов – холостые.

В месте проведения учений войска находятся под контролем белорусской стороны.

— Если кто-то думает, что Россия оккупирует Беларусь... Как можно воевать на железнодорожных платформах? Войска, которые сюда придут, так же ровненько и уйдут, — сказал Лукашенко. 

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