Лукашенко: претензии Литвы к АЭС политизированы

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03 февраля, 2017 г.
Президент в большом разговоре прокомментировал строительство атомной электростанции в Островецком районе.
Лукашенко заявил, что Беларусь построит БелАЭС, а претензии Литвы политизированы.
— Все строят АЭС, почему вдруг в Беларуси не может быть АЭС. Россия заинтересована, чтобы показать новое поколение АЭС, самое безопасное. Тем более что у нас с ними договор. Это будет самая дешевая будет станция. Семашко у меня там контролирует каждый болт и гайку, а попытки были. На сотни миллионов долларов сократили мы стоимость узлов и деталей, — сказал президент.
Он также заявил, что Беларусь никогда не высказывала Литве претензий по поводу Игналинской АЭС, которая считается значительно более опасной. Лукашенко также готов пригласить специалистов Игналинской АЭС для работы в Беларуси:
— Мы готовы взять работников Игналинской АЭС на нашу станцию. Нам нужные крепкие специалисты, которые имеют опыт работы.
Президент также не исключает возможность продажи электроэнергии в страны Балтии.
— Все претензии — это политика, ее надо отбросить и закрыть, экономика свое скажет. Мы больше заинтересованы в безопасности атомной станции, — резюмировал Лукашенко.
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