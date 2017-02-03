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БР новости

Лукашенко: претензии Литвы к АЭС политизированы

03 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Президент в большом разговоре прокомментировал строительство атомной электростанции в Островецком районе. 

Лукашенко заявил, что Беларусь построит БелАЭС, а претензии Литвы политизированы.

— Все строят АЭС, почему вдруг в Беларуси не может быть АЭС. Россия заинтересована, чтобы показать новое поколение АЭС, самое безопасное. Тем более что у нас с ними договор. Это будет самая дешевая будет станция. Семашко у меня там контролирует каждый болт и гайку, а попытки были. На сотни миллионов долларов сократили мы стоимость узлов и деталей, — сказал президент.

Он также заявил, что Беларусь никогда не высказывала Литве претензий по поводу Игналинской АЭС, которая считается значительно более опасной. Лукашенко также готов пригласить специалистов Игналинской АЭС для работы в Беларуси:

— Мы готовы взять работников Игналинской АЭС на нашу станцию. Нам нужные крепкие специалисты, которые имеют опыт работы.

Президент также не исключает возможность продажи электроэнергии в страны Балтии.

— Все претензии — это политика, ее надо отбросить и закрыть, экономика свое скажет. Мы больше заинтересованы в безопасности атомной станции, — резюмировал Лукашенко. 

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