Войны не будет, никто войска не введет — Лукашенко

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03 февраля, 2017 г.
Президент Беларуси опроверг домыслы о серьезном ухудшении отношений с Россией.
Во время большого разговора он заявил, что «никто Беларусь не захватит, никто войска не введет», однако официальный Минск продолжит жестко отстаивать национальные интересы на переговорах с РФ по проблемным вопросам.
Лукашенко также прокомментировал установление режима пограничной зоны вдоль белорусско-российской границы.
— У нас нет общей визовой договоренности и единой визы. Мы имеем право принимать, кого хотим в своей стране. И они имеют право…. Почему кого-то настораживает, что мы отменили визы для граждан каких-то стран. Мы считаем, что от приезда этих людей мы получим больше, они придут в кафе, будут завязываться контакты, — сказал президент.
Он также обратил внимание на то, что даже при повышенном уровне террористической опасности в России, во время военных действий на Кавказе, Беларусь не закрывала границы. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь приняла чеченских беженцев, которых не пускали в страны Балтии и Польшу.
— Вот как мы относились к россиянам. Хотя тогда было опаснее. У нас общество было насторожено, но границу не закрыл. От кого они границу закрывают? Что за зона в 30 км? Это чисто политический выпад, нельзя этого делать, — сказал президент.
По его словам, Беларусь свято оберегает общее пространство Союзного государства. Подобные бездумные, нескоординированные шаги ведут к ухудшению отношений. Лукашенко считает, что есть другие вопросы для обсуждения.
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