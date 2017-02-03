Президент пригрозил Данкверту уголовным делом

Алексей Иванов

По словам Лукашенко, личная заинтересованность может являться причиной предъявления претензий к качеству белорусской продукции.

— Надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело на Данкверта, как когда-то по Баумгернтнеру было, за нанесение ущерба государству. Все эти Данкверты люди заинтересованные. У них огромные латифундии. Они сами являются производителями: или крышуют, или работают, или являются собственниками. А по качеству не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры, — сказал президент.

Он обратил внимание на то, что в России есть дефицит молока в 7 млн. т, а Беларусь поставляет порядка 4 млн. т. Поэтому нет основания для препятствования поставок белорусской молочной продукции в РФ.

Президент также указал на то, что продовольственное эмбарго было введено без согласования с Беларусью.

— Когда они ввели эмбарго, они с нами не советовались. Мы как внешняя граница исполняем роль единой границы. Я сказал, что мы пропускать эти товары в Россию не будем, но если мы получаем сырье, молоко, яблоки, рыбу, перерабатываем, не важно как, не переклеиваем наклейку, а перерабатываем, то это не проблема, — отметил Лукашенко

Вместе с тем он признал наличие отдельных фактов реэкспорта продукции отдельными предпринимателями, которые стали возможны в том числе и из-за коррупционных схем, в которые вовлекались представители российских контролирующих органов.