Независимость дороже нефти — Лукашенко

Валерий Алексеев

Президент рассказал во время большого разговора о трудностях в белорусско-российских отношениях.

Лукашенко отметил, что в России есть разные силы, которые по-разному относятся к Беларуси. Он подчеркнул, что сохраняет дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

— К сожалению, они (силы) сегодня разные и в руководстве страны. И многие вещи расходятся с мнением и решениями самого президента, - заявил президент.

По словам президента в России нет понимания, что Беларусь может найти выход из любой ситуации, в том числе с поставками нефти. Он передал содержание разговора с президентом Путиным. Лукашенко привел в качестве аргумента альтернативные источники поставки нефти на белорусские НПЗ и удачный опыт таких поставок. Нефтепродукты при этом могут составить конкуренцию российской продукции. При этом прибыль белорусских НПЗ уменьшится.

— В Россия не понимают, что мы найдем выход… Независимость, порядочность, историческое наше прошлое дороже, чем эта нефть, — заявил президент.