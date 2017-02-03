Независимость дороже нефти — Лукашенко

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03 февраля, 2017 г.
Президент рассказал во время большого разговора о трудностях в белорусско-российских отношениях.
Лукашенко отметил, что в России есть разные силы, которые по-разному относятся к Беларуси. Он подчеркнул, что сохраняет дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.
— К сожалению, они (силы) сегодня разные и в руководстве страны. И многие вещи расходятся с мнением и решениями самого президента, - заявил президент.
По словам президента в России нет понимания, что Беларусь может найти выход из любой ситуации, в том числе с поставками нефти. Он передал содержание разговора с президентом Путиным. Лукашенко привел в качестве аргумента альтернативные источники поставки нефти на белорусские НПЗ и удачный опыт таких поставок. Нефтепродукты при этом могут составить конкуренцию российской продукции. При этом прибыль белорусских НПЗ уменьшится.
— В Россия не понимают, что мы найдем выход… Независимость, порядочность, историческое наше прошлое дороже, чем эта нефть, — заявил президент.
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