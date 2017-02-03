Лукашенко: социально ориентирована экономики – модель развития славянских народов

Алексей Иванов

Президент заявил, что не приемлет иной модели развития экономики.

Лукашенко считает социально ориентированную экономику оптимальной моделью развития славянских народов.

— Я молю бога, чтобы у нас не произошло того, что в России и Украине, — сказал президент.

По его словам, «социально-ориентированная экономика – это экономика и государство для людей»

— Да у нас не лучшие времена, можно за это меня критиковать. Прежде всего, надо разобраться и посмотреть на себя: что ты сделал. Справедливость должна быть положена в основу всех отношений, в том числе государства и человека, — добавил президент.