В 2016 году страховые взносы выросли на 18,1% до 971,9 млн. рублей

Валерий Алексеев

По добровольным видам страхования за 2016 года взносы составили 542,1 млн. рублей, что на 113,5 млн. рублей больше, чем в 2015-м. По обязательным видам страхования взносы выросли на 35,7 млн до 429,8 млн. рублей.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 55,8%, за год до этого — 52,1%.

Выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в 2016 году составили 537,4 млн. рублей и превысили данный показатель за 2015 год на 64,8 млн. рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-декабрь 2016 года составил 55,3% (за январь-декабрь 2015 года – 57,4%).

За январь-декабрь 2016 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 111,7 млн. рублей (за январь-декабрь 2015 года – 144,8 млн. рублей), из них 65,6 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 46,1 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь- декабрь 2015 года – 96,0 млн. рублей и 48,8 млн. рублей соответственно).

Самой крупной страховой компанией в Беларуси остается Белгосстрах, привлекший 461,9 млн рублей. На втором месте ЗАСО «ТАСК» с 73,3 млн. рублей, на четвертом – «Белэксимгарант» с 70,14 млн. рублей.

Наибольшую чистую прибыль также показал Белгосстрах в 31,9 млн. рублей, на втором месте – Белэксимгарант с 17 млн рублей.