Лукашенко: нет оснований дальше раскручивать тему «тунеядцев»

Валерий Алексеев

Президент пообещал в рамках большого разговора, что отменит декрет о социальном иждивенчестве, если он не выполнит своих задач.

По словам президента, за год в рамках реализации Декрета №3 об искоренении социального иждивенчества было собрано 12,5 млн. рублей. Поэтому его нельзя рассматривать в качестве средства наполнения бюджета.

Главная задача декрета, по мнению Лукашенко, привлечение к трудовой деятельности трудоспособного населения

– Тунеядец это советский термин и тогда под этим понимали бездельников и ведущих асоциальный образ жизни. Люди перенесли это на себя. Не надо это переносить. Я не скрою, у меня был элемент мотивации, особенно в сельскоф местности, некоторые с утра до ночи работают, а некоторые лоботрясы ходят, ни черта не делают, и живут неплохо. В рыночной экономике ты пользуешься благами, ты что, платишь за здравоохранение? Почему я должен платить налог, а ты не участвуешь в финансировании, хотя получаешь соответствующие услуги. Надо было подтолкнуть, — заявил президент.

Лукашенко подчеркнул, что нет оснований раскручивать дальше тему декрета:

— Я считают нет оснований дальше раскручивать тему. Этот декрет работает года два-три. Давайте поживем. Если мы придем к выводу, что это анахронизм, мы его отменим. Подождите.