Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Лукашенко молодым специалистам: не рвись сразу наверх и не думай, что миллионы сразу посыпятся

03 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Президент комментируя вопрос о проблемах с трудоустройством молодежи, заявил, что государство предоставляет первое рабочее место для приобретения опыта. 

— Университет закончил – какой опыт работы? В свое время мной было принято решение: первое рабочее место государство гарантирует, - сказал Лукашенко.

— Понятно, что некоторые хотели бы, закончив университет, без опыта работы, или даже без знаний… Надо идти по специальности, ты же определил для себя эту специальность: педагога, экономиста, юриста. Мы тебе первое место рабочее по специальности предоставляем. Не рвись сразу наверх и не думай, что тебе сразу миллионы посыпятся в карман, — подчеркнул президент.

Он также высказал критические замечания в адрес Академии управления при президенте, заявив, что нужно «набирать только перспективных управленцев, которые будут учить управление, экономику, иностранный язык». 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Ставки единого налога для ИП в сфере торговли и общепита выросли в среднем на 12% в Минской области (БЕЛТА, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

В декабре в Беларуси уволили на 10 тысяч человек больше, чем приняли на работу (Валерий Алексеев, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Задержан известный бизнесмен Александр Кнырович (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли (, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Радислав Гандапас выступил на церемонии МТБанка «Клиент года»

Стартовали ежемесячные встречи B Venture, посвященные развитию экосистемы венчурного финансирования в Беларуси

МТС удостоен  высокой оценки среди профессионалов и потребителей в Беларуси – Гран-при премии «Брэнд года-2016».

Все новости

Архив