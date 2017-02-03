Лукашенко молодым специалистам: не рвись сразу наверх и не думай, что миллионы сразу посыпятся

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03 февраля, 2017 г.
Президент комментируя вопрос о проблемах с трудоустройством молодежи, заявил, что государство предоставляет первое рабочее место для приобретения опыта.
— Университет закончил – какой опыт работы? В свое время мной было принято решение: первое рабочее место государство гарантирует, - сказал Лукашенко.
— Понятно, что некоторые хотели бы, закончив университет, без опыта работы, или даже без знаний… Надо идти по специальности, ты же определил для себя эту специальность: педагога, экономиста, юриста. Мы тебе первое место рабочее по специальности предоставляем. Не рвись сразу наверх и не думай, что тебе сразу миллионы посыпятся в карман, — подчеркнул президент.
Он также высказал критические замечания в адрес Академии управления при президенте, заявив, что нужно «набирать только перспективных управленцев, которые будут учить управление, экономику, иностранный язык».
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