Лукашенко обещает снизить количество проверок

Валерий Алексеев

По его словам правительство готовиться к тому, чтобы уменьшить число требований со стороны МЧС, санстанции, милиции.

Президент подчеркнул, что ни в одной стране мира бизнес не работает без проверок. По его мнению, возможно, количество проверок велико.

— Единственный вопрос, где-то чуть-чуть лишний раз приходят. Я не знаю, часто или нет, мы бываем у предпринимателей, но если мы действительно часто приходим, мы полностью перечеркнем нормативы МЧС, милицейские, санитарные и оставим только те, которые нужны, - пообещал Лукашенко.

Вместе с тем президент сказал, что будет усилена ответственность руководителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций:

— Допустим, открывается новое предприятие: пришла туда санстанция, МЧС, приняли – до свидания. По закону вся ответственность, если загорелось, взорвалось что-то, на руководителе. И мы ужесточим законы против руководителей. И тогда руководитель будет бегать, дрожать, чтобы на производстве было нормально. Вот в этом направлении концептуально работает правительство.