Лукашенко еще раз потребовал всем по 500 долларов

Алексей Иванов

Во время большого разговора Лукашенко еще раз потребовал довести среднюю зарплату до 500 долларов.

- Еще раз подчеркиваю – 500 долларов кровь с носа в этом году. Это не спонтанно названная цифры, мы уже это проходили. Страна в декабре имела 412 долларов заработной платы. Осталось совсем немного, - сказал президент.

Лукашенко также пригрозил потерей портфеля тем чиновников из правительства, которые высказывают сомнение в возможности достижения средней зарплаты в 500 долларов.

Также президент обратил внимание на имеющееся в стране имущественное неравенство, как разерв для роста средней зарплаты. По его словам, он выступает с позиций справедливости.