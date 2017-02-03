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БР новости

Лукашенко еще раз потребовал всем по 500 долларов

03 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Во время большого разговора Лукашенко еще раз потребовал довести среднюю зарплату до 500 долларов.

- Еще раз подчеркиваю – 500 долларов кровь с носа в этом году. Это не спонтанно названная цифры, мы уже это проходили. Страна в декабре имела 412 долларов заработной платы. Осталось совсем немного, - сказал президент. 

Лукашенко также пригрозил потерей портфеля тем чиновников из правительства, которые высказывают сомнение в возможности достижения средней зарплаты в 500 долларов. 

Также президент обратил внимание на имеющееся в стране имущественное неравенство, как разерв для роста средней зарплаты. По его словам, он выступает с позиций справедливости. 

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