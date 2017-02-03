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БР новости

Лукашенко не позвал на большой разговор «пятую колонну»

03 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Президент настроен на откровенный разговор о проблемах в рамках сегодняшней встречи со СМИ и представителями общественности.

Президент отметил, что есть «очень серьезные внешние факторы, которые определили результаты 2016 года». Однако главным он считает сохранение стабильности.

— Не секрет есть силы и здесь, и за пределами, мечтающие втянуть Беларусь в конфликты и хаос. Которым не нравится наша спокойная жизнь, - сказал Лукашенко. — Давайте подумаем просто о судьбах наших детей, близких, которые все нам дороги. Здесь собрались люди различных убеждений и взглядов, но в одном мы едины – в преданности нашему отечеству, Беларуси.

Президент прокомментировал то, что на встречу были приглашены представители далеко не всех СМИ. По его словам на встрече нет «пятой колонны».

— Есть люди оппозиционно мыслящие, которые не голосовали за президента, которые не любят президента, которым не нравится его политика, но которые любят свою страну, - сказал Лукашенко. 

Сегодня в Минске проходит так называемый большой разговор с президентом Лукашенко, встреча с белорусскими СМИ и представителями общественности. Прямая трансляция идет в эфире телеканала Беларусь-1 и первого канал белорусского радио. 

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