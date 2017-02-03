Лукашенко не позвал на большой разговор «пятую колонну»

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Mинск
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03 февраля, 2017 г.
Президент отметил, что есть «очень серьезные внешние факторы, которые определили результаты 2016 года». Однако главным он считает сохранение стабильности.
— Не секрет есть силы и здесь, и за пределами, мечтающие втянуть Беларусь в конфликты и хаос. Которым не нравится наша спокойная жизнь, - сказал Лукашенко. — Давайте подумаем просто о судьбах наших детей, близких, которые все нам дороги. Здесь собрались люди различных убеждений и взглядов, но в одном мы едины – в преданности нашему отечеству, Беларуси.
Президент прокомментировал то, что на встречу были приглашены представители далеко не всех СМИ. По его словам на встрече нет «пятой колонны».
— Есть люди оппозиционно мыслящие, которые не голосовали за президента, которые не любят президента, которым не нравится его политика, но которые любят свою страну, - сказал Лукашенко.
Сегодня в Минске проходит так называемый большой разговор с президентом Лукашенко, встреча с белорусскими СМИ и представителями общественности. Прямая трансляция идет в эфире телеканала Беларусь-1 и первого канал белорусского радио.
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