Американский IT-сектор не доволен визовой политикой Трампа

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03 февраля, 2017 г.
Исполнительный директор Uber покинул ряды советников нового президента.
Американский IT-сектор выражает недовольство визовой политикой администрации Дональда Трампа. IT-компании затронул и запрет на въезд граждан некоторых мусульманских стран, и еще больше затронут изменения в механизмы распределения рабочих виз.
Microsoft уже обратилась с письмом в администрацию президента с предложением ввести исключения для запрета на въезд в США граждан семи исламских стран. Всего 72 сотрудника компании попали под действие одного из первых указов нового президента. По мнению юристов компании, исключения должны аспространяться на людей, имеющих действующую рабочую или студенческую визу в США и не совершавших преступлений, сообщает Прайм.
Исполнительный директор Uber Трэвис Каланик покинул число советников Дональд Трампа по взаимоотношениям с бизнесом. Он сделал это под давлением общественности. Надо отметить, что многие водители, сотрудничающие с Uber, являются мигрантами, положение которых может ухудшиться при новой администрации. Активисты перед этим запустили кампанию, целью которой было удаление учетных записей Uber и переход к конкуренту Lyft.
Другой технологический предприниматель Илон Маск намерен на предстоящей встрече с Трампом убедить его не менять порядок распределения рабочих виз, которые сегодня IT-компании используют для привлечения персонала со всего мира.
В случае если Трамп изменит данный порядок, одной из самых сильно пострадавших компаний может стать Facebook. Сегодня в штате социальной сети порядка 15% персонала имеет временные рабочие визы H-1B, которые дают право на проживание и работу в США высококвалифицированным специалистам, пишет Reuters.
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