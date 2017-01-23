С оглядкой на США и Китай

Ольга МИШИНА

Экономика стран СНГ в 2017 году вырастет на 1,5 %, в 2018­м — на 1,8 %, прогнозируют эксперты Международного валютного фонда. Об этом говорится в обновленном обзоре мировой экономики World Economic Outlook Update, представленном МВФ на этой неделе.

Нынешняя оценка на 0,1 п. п. превышает предыдущий прогноз, опубликованный в октябре. Без учета России ВВП государств СНГ в 2017 и 2018 годах увеличится соответственно на 2,5 и 3,3 % (предыдущий прогноз улучшен на 0,2 и 0,3 п. п.).

В 2017 году рост экономики в России, считают авторы доклада, составит 1,1 %, что соответствует октябрьским оценкам. Прогноз на 2018 год МВФ также оставил без изменения: рост на 1,2 %. Данные о других странах СНГ, в том числе о Беларуси, не приводятся, поскольку зимние и летние обновления обзора составляются в упрощенном формате.

Напомним, в сентябрьском заявлении миссии МВФ в Беларуси говорилось, что небольшое восстановление экономики страны возможно лишь в 2018 году (рост на 0,5 % к 2017-му). В нынешнем году, по прогнозу фонда, ВВП Беларуси снизится на 0,5 % по причине «все еще слабых балансов и структурных препятствий».

Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2017 и 2018 годах мировая экономика в целом вырастет соответственно на 3,4 и 3,6 %. «После вялого прироста в 2016 году экономическая активность в 2017 и 2018 годах, по прогнозам, ускорится, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах», — говорится в обзоре. Правда, подчеркивают эксперты фонда, прогнозы сопряжены с широким разбросом возможных результатов ввиду неопределенности в отношении курса экономической политики будущей администрации США и ее глобальных последствий.

Уже сейчас авторы доклада исходят из того, что новая администрация Дональда Трампа будет трансформировать экономическую политику. Эксперты МВФ ожидают «некоторого краткосрочного бюджетного стимула и менее постепенной нормализации денежно-кредитной политики».

«Этот прогноз соответствует более крутой кривой доходности в США, повышению курсов акций и значительному повышению курса доллара США после выборов 8 ноября. Прогноз также предусматривает повышение цен на нефть после соглашения между членами ОПЕК и несколькими другими крупными производителями об ограничении предложения», — говорится в докладе.

Согласно текущему прогнозу, рост экономики в развитых странах составит 1,9 % в 2017 году и 2 % в 2018-м, или соответственно на 0,1 и 0,2 п. п. выше, чем в октябрьском прогнозе.

Оценка роста американской экономики повышена на 0,1 п. п., до 2,3 % в 2017 году, и на 0,4 п. п., до 2,5 % в 2018-м. «Оценки для США характеризуются наивысшей степенью вероятности среди широкого диапазона возможных сценариев. Они предполагают бюджетный стимул, который приведет к повышению роста до 2,3 % в 2017 году и 2,5 % в 2018 году», — отмечается в обзоре.

Прогнозы на 2017 год повышены в отношении Германии, Японии, Испании и Соединенного Королевства, в основном из-за лучших, чем ожидалось, показателей во второй половине 2016-го. Прогнозы для зоны евро оставлены почти без изменений — рост на 1,6 % в 2017—2018 годах.

В нынешнем году рост в государствах с формирующимся рынком и в развивающихся странах, по оценкам МВФ, достигнет 4,5 % (примерно на 0,1 п. п. ниже, чем в прошлом прогнозе). Дальнейшее ускорение роста до 4,8 % прогнозируется на следующий год.

Среди государств с формирующимся рынком Китай остается одной из основных движущих сил, влияющих на мировую экономику. МВФ повысил оценку роста китайской экономики в 2017 году до 6,5 %. Прогноз на 2018 год остался прежним — 6-процентный рост. Это объясняется ожиданием дальнейших мер поддержки экономики.

Прогноз роста экономики Индии в 2017 году понижен на 0,4 п. п., до 7,2 %, в 2018-м ожидается прирост на 7,7 % (соответствует октябрьской оценке). МВФ объясняет ухудшение прогноза временным отрицательным шоком для потребления, вызванным дефицитом наличных и нарушениями в сфере платежей в связи с недавней инициативой по изъятию старых банкнот и их обмену на новые купюры.

По мнению авторов доклада, преобладают риски ухудшения ситуации в мировой экономике, однако есть и возможности для ускорения роста в ближайшее время. «Темпы мировой активности могут ускориться в большей степени, если в США или Китае меры стимулирования экономики окажутся более масштабными, чем ожидается сейчас», — поясняют в МВФ.

Заметные негативные риски для активности включают возможный переход к политике замкнутости и к протекционизму, а также более резкое по сравнению с ожидаемым ужесточение глобальных финансовых условий. Последние могут усугубить слабость балансов предприятий в разных странах зоны евро и в ряде государств с формирующимся рынком. Обострение геополитической напряженности и терроризма также могут серьезно подорвать активность и экономическую уверенность участников мировых рынков.