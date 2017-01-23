Давос: экономике угрожает политика

Состояние мировой экономики зависит от экономических факторов меньше, чем от геополитических.

Слово «популизм» стало ключевым во многих выступлениях на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Оно звучало с тревогой и в различных вариациях. Популизм проявляется не только в форме растущего недовольства правящей элитой. Это не только предмет манипуляции массами со стороны все большего числа современных политиков и правительств. Популизм отрицает необходимость принимать тревожные вызовы и отвечать на них достойными преобразованиями.

Возможность наладить личные контакты — одно из преимуществ форума в Давосе.

Беда, общая для всех

«С ростом популизма, протекционизма и нативизма (политики, проводимой в интересах коренного населения и в ущерб «чужакам». — Прим. «БР») мир пришел к историческому распутью: одна дорога ведет к войне, бедности, конфронтации и господству одних над другими, а другая — к миру, развитию, сотрудничеству и беспроигрышным решениям», — заявил на форуме китайский лидер Си Цзиньпин.

«Сегодня мы живем в неопределенном и неустойчивом мире, который переживает кардинальные перемены. В этом шатком и быстро изменяющемся мире многие люди бросились на поиски идентичности и какого-то смысла. Перед сегодняшними лидерами стоит непростая задача принимать правильные решения в этом сложном мире, который одновременно страдает от наследственных и от вновь приобретенных проблем, переживает эмоциональный стресс. Тут не может быть простого возвращения к прежнему. Здесь должно быть признание, что мы ступили на неизвестную территорию. Под сомнение поставлен не только статус-кво, но и сами сегодняшние лидеры», — сказал накануне глобального саммита основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб.

Альпы не заслонили проблемы

Экологические и геополитические проблемы — главная угроза человечеству в 2017 году. Такой вывод следует из ежегодного доклада ВЭФ о глобальных рисках Global Risks Report 2017, который был опубликован накануне форума.

Эксперты определили 30 глобальных рисков, а также 13 тенденций, которые могут усилить их или изменить соотношение между ними. Риски подразделяются на пять категорий: экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические. По сравнению с предыдущим годом их состав практически не изменился. Отмечен новый риск — неэффективности регионального и глобального управления, определяемый как неспособность региональных и глобальных структур решать экономические, геополитические и экологические проблемы.

Согласно заключению экспертов ВЭФ, больше всего глобальной экономике угрожают не собственно экономические факторы, а политическая нестабильность. Ее проявления — это и референдум о выходе Великобритании из ЕС, и победа Трампа на президентских выборах в США, и проблемы в Италии, Бразилии, Турции, а также на Филиппинах. В связи с этим на повестку дня даже вынесен вопрос о том, пришло время деглобализации в мире или поворотный момент еще впереди.

Геополитические проблемы, которые вызывают у экспертов наибольшие опасения, — это масштабные террористические атаки и использование оружия массового уничтожения. Усилению геополитических рисков способствует такой фактор, как односторонний подход к решению международных вопросов, тогда как необходимы коллективные усилия мирового сообщества. Кроме того, страны открыто обвиняют друг друга во вмешательстве во внутренние дела.

Социальные риски связаны с заметным старением населения, экономическим неравенством, социальным расслоением и опасным ростом зависимости от информационных технологий.

Диагноз для мировой экономики

Накануне форума в Давосе закономерности экономического развития в 2017 году определили в обзоре «Глобальные экономические перспективы» (Global Economic Prospects) и эксперты Всемирного банка (ВБ). Основной вывод, который они сделали: мировая экономика вырастет на 2,7 %. Это больше, чем в 2016 году, когда был зафиксирован самый слабый темп в посткризисный период — 2,3 %. Правда, в прогнозе, датированном июнем минувшего года, ВБ рассчитывал на более серьезный подъем в 2017-м — на 2,8 %.

Несильно разгонится мировая экономика и в 2018-м — всего до 2,9 %. При этом, как считают эксперты, для полноценного развития с учетом демографических тенденций мировому ВВП надо расти хотя бы на 3—4 % ежегодно. Кроме того, по мнению представителей ВБ, развитие экономики во многом тормозится из-за неопределенной направленности политики, проводимой в ведущих странах мира.

Как прогнозируют эксперты ВБ, в ближайшие три года темпы роста американской экономики будут тормозиться: в 2017-м — 2,3 %, в 2018-м — 2,1 %, в 2019-м — 1,9 %. Японская экономика прирастет соответственно на 0,9, 0,7 и 0,4 %. В зоне евро темпы роста в 2017 году будут невелики — 1,5 %. За ближайшие три года темп роста ВВП в Китае снизится с 6,5 до 6,3 %, что для экономики Поднебесной можно считать весьма скромным достижением. Прогноз ВБ для России сравнительно благоприятный: 1,5, 1,7 и 1,8 % на 2017, 2018 и 2019 годы соответственно.

Очевидно, что мировой эко­но­мике угрожают серьезные фак­торы риска, которые могут свести на нет даже тот скромный рост, ко­торый насчитал Всемирный банк.

Не в мейнстриме

Официальной Беларуси в Давосе не было. Формальная причина — не получили приглашения. Напомним, что наша страна принимала участие в швейцарском форуме только один раз — в 1995 году. Тогда Беларусь достойно презентовал мировому экономическому сообществу премьер-министр Михаил Чигирь.

Конечно, можно сослаться на дороговизну элитного курорта в Швейцарии. По некоторым данным, базовый пакет для одного участника стоит свыше 70 тыс. долларов и вдвое больше — «отраслевое» представительство, но, думается, полезные контакты ценятся намного дороже.

Может, Беларусь действительно обходят стороной процессы четвертой индустриальной революции, которая уже везде стирает грани между физическими, цифровыми и биологическими сферами жизни? Кстати, особенности новой технологической эпохи были впервые сформулированы именно давосскими интеллектуалами.

В итоге констатируем: кибер­угрозы, изменяющиеся условия мировой торговли, инвестиционные тренды, индустрия 4.0, энергетические перспективы — все это в очередной раз обсуждалось без нашей страны.

«Когда участники форума вернутся домой, я уверен, все они будут убеждены в том, что будущим нашего маленького глобального «села» можно управлять только благодаря взаимодействию и сотрудничеству», — с оптимизмом напутствовал участников Всемирного экономического форума Клаус Шваб