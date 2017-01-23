Минимум европейского представительства

Очередной, 47­-й Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе в этом году не досчитался многих традиционных действующих лиц.

При этом форум интеллектуальной и деловой элиты мира, прошедший 17—20 января на швейцарском горнолыжном курорте, стал рекордным по количеству участников — более 3 тыс. представителей почти 50 стран.

Основная тема дискуссий в Давосе была сформулирована так: отзывчивое и ответственное руководство. Однако по ходу более чем 300 пленарных заседаний, семинаров, круглых столов, «мини-встреч» в верхах и в неформальной обстановке за столами с угощениями участники высказались по куда более широкому кругу актуальных вопросов — от геополитических сдвигов, новых угроз устоявшимся международным институтам, последствий «брекзита» и экономических прогнозов до климатических катаклизмов, миграции и терроризма. В традициях давосского формата проблемы обозначались доказательно, а способы их решения чаще носили характер благих пожеланий.

Лица новые и уходящие. Помимо рекордного количества участников, Давос-2017 был не совсем обычным по составу действующих лиц. В Швейцарию не приехали многие из тех, кто в предыдущие годы определял тон глобального диспута. Так, в Давосе не появились канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В ракурсе «домашних» проблем Всемирный экономический форум многим показался неактуальным.

Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого совпала с последним днем работы форума, прислал в Давос Энтони Скарамуччи, своего советника по финансовым вопросам. Правда, в Швейцарии была представлена уходящая администрация Барака Обамы. Гостем ВЭФ стал и вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он рассказал о своей программе по борьбе с раком и выступил с речью о сфере международных отношений.

Уровень представительства РФ ограничился вице-премьером Игорем Шуваловым, а вот десант из российских бизнесменов выглядел весьма внушительно и всячески пытался привлечь мировых лидеров к теме отмены санкций и доказать выгодность инвестиций в экономику РФ. Впрочем, как отметили наблюдатели, интерес влиятельной аудитории к российским перспективам явно упал.

Выступления премьер-минист­ра Великобритании Терезы Мэй, единственной из посетивших Давос-2017 глав правительств стран G7, ожидали с особым интересом ввиду ее жестких заявлений относительно планов проведения «брекзита» и выхода из зоны единого европейского рынка. Премьер попыталась убедить ВЭФ в том, что Лондон готов «сыграть новую, лидирующую роль проводника бизнеса, свободного рынка и свободной торговли со всем миром». Однако реакция аудитории, по оценке СМИ, была более чем сдержанной, а прием — прохладным.

Совсем по-другому был встречен почетный гость ВЭФ — генсек КПК и глава КНР Си Цзиньпин. Его выступление на открытии форума стало настоящей сенсацией. Политик неожиданно поддержал гонимую в последнее время глобализацию, выступил против экономического протекционизма, который проповедует новый президент США, и обличил торговые войны.

Китай громче прежнего заявил о том, что всерьез претендует на роль нового мирового экономического лидера. В подтверждение своих намерений дружить инвестициями со всеми континентами руководитель второй экономики мира прибыл в сопровождении внушительной бизнес-делегации из 80 человек. Си Цзиньпина сопровождали, в частности, два самых известных миллиардера Поднебесной — основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма и глава конгломерата Wanda Group Ван Цзяньлинь.

Менее заметным на таком фоне было пребывание в Давосе украинского президента Петра Порошенко. Правда, в рамках своей неофициальной программы он продемонстрировал, что Украина находится в курсе международных трендов и готова к сотрудничеству