Молочные надежды – 2017

Вадим СИКОРСКИЙ

Доходы от молочного экспорта в этом году могут увеличиться. Кризис перепроизводства на мировом молочном рынке можно считать завершенным. Ближайший год будет отмечен, скорее всего, ростом цен.

По официальным данным, за 11 месяцев 2016 года белорусский молочный экспорт превысил 1,63 млрд долларов. Напомним, что в 2015-м он сократился до 1,7 млрд долларов. В ноябре темпы экспорта в стоимостном выражении сохранились: вывезено продукции примерно на 200 млн долларов. Таким образом, поставки молочной продукции за рубеж по итогам 2016 года, скорее всего, увеличились на 50—100 млн долларов.

В четверг такую оценку косвенно подтвердил и начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов. Он заявил, что в соответствии с оперативными данными министерство оценивает прирост поставок подчиненными организациями сельхозпродукции и продовольствия за рубеж в 0,5—1 % по сравнению с 2015-м.

На протяжении последних лет Беларусь увеличивает объемы экспорта молочной продукции в натуральном выражении. Правда, в стоимостном они заметно снизились на фоне мирового кризиса перепроизводства в 2014—2015 годах. Напомним, в лучшие годы молоко приносило стране около 3 млрд долларов в год.

Кризис миновал

Падение цен на мировом рынке было обусловлено в первую очередь резким увеличением объемов производства молока в основных экспортных регионах. Существенно возросли надои в Новой Зеландии. С апреля 2015 года в ЕС отменены квоты на производство молока, и фермеры воспользовались этой возможностью в полной мере.

Со временем цены упали и производство молока начало сокращаться. Сейчас можно уверенно говорить о том, что в ближайшие полгода сырья будет заметно меньше, чем в 2016-м, что поддержит цены.

По итогам 11 месяцев минувшего года производство молока в 28 странах Евросоюза превысило 140 млн т, что лишь на 0,74 % больше, чем в аналогичном периоде 2015-го. Напомним, год в ЕС начинался с профицита в 5,7 %.

По оперативным данным Евростата, в декабре последний из крупных производителей сырья, Нидерланды, показал отрицательную динамику. До сих пор производство в этой стране двигалось опережающими темпами. В декабре 2016 года надои местных фермеров составили 1204,73 тыс. т, что на 0,05 % меньше, чем в последний месяц 2015-го. Конечно же, сокращение производства практически незаметно, однако оно носит символический характер.

Динамика надоев в зимний период позволяет полагать, что в первом полугодии 2017 года в ЕС тенденция сокращения производства будет доминировать. Его размеры пока трудно оценить.

В последние месяцы 2016 года в Новой Зеландии поставки молока на переработку были на 4—5 % ниже, чем за год до того. В целом по сезону новозеландская Fonterra ожидает сокращения на 5—7 % поставок сырья. В Австралии сезон, начавшийся в июле, пока на 10 % хуже, чем предыдущий.

Падает производство и в Южной Америке. Лишь фермеры в США продолжают увеличивать надои. Однако укрепление доллара последовательно снижает влияние американских поставок на мировой рынок: закупать продукцию в других странах дешевле.

Экспортная активность Китая также восстановилась. Прогнозы роста экономики страны вселяют надежду на то, что он сохранится и в 2017 году. Например, за 11 месяцев прошлого года объемы импорта в Поднебесную сыра из Новой Зеландии увеличились на 30,9 %, масла — на 23,5, сухого цельного молока (СЦМ) — на 17,3, а ввоз сухого обезжиренного молока (СОМ) уменьшился на 6,3 %. КНР наращивает закупки и из других источников.

Первые признаки сокращения добычи нефти также могут рассматриваться как положительный сигнал для молочного рынка. Многие импортеры продукции являются нефтедобывающими государствами, так что увеличение поступлений от продажи основного сырья может повысить и их интерес к молочным продуктам.

Цены стабилизировались

В декаб­ре — январе на мировом рынке молока установилось временное равновесие. Отмечалась лишь незначительная корректировка цен в пределах 2—3 %. Средняя цена одного из индикаторов рынка, аукциона Global Dairy Trade, находилась в пределах 3300—3500 долларов/т. Контракты со сроками реализации в мае — июле, то есть на пике производства сырья в Северном полушарии, торговались по комфортным ценам: СЦМ — 3300 долларов/т, СОМ — 2600, масло — 4300—4400, сыр «Чеддер» — 4000 долларов/т.

Оздоровление молочного рынка подтверждается и тем фактом, что Еврокомиссия фактически прекратила интервенции. Запасы СОМ, накопленные в рамках интервенций, остаются огромными, но уже не увеличиваются. Они составляют 355 тыс. т. Еврокомиссия даже попыталась продать часть запасов, однако без особого успеха. Европейцы не хотят обрушить рынок, а потому установили цену примерно в 2100—2200 евро/т. В итоге на двух аукционах было приобретено всего 40 т из предложенных 36 тыс. т.

О стабилизации говорит и участие производителей в программе частного хранения. Молочники выводят из нее в основном СОМ, масло и сыры, так как рынок позволяет продать продукцию по приемлемой цене. Например, запасы масла на частном хранении, в июле прошлого года достигавшие 102 тыс. т, к ноябрю сократились до 38,7 тыс. т.

Рыночная привязанность

По итогам 2016 года производство молока в сельхозорганизациях Беларуси увеличилось на 1,9 %, до 6762,9 тыс. т. С учетом хозяйств населения валовые надои в стране превысят 7 млн т. Надо отметить, что на основном рынке сбыта ожидается снижение производства молока. По данным Росстата, за 11 месяцев 2016 года производство сырья во всех категориях хозяйств уменьшилось на 0,5 %. Впрочем, российский промышленный сектор (сельхозорганизации и фермерские хозяйства) растет быстрее белорусского: за 11 месяцев надои в РФ увеличились на 2,1 %, до 13,775 млн т.

Несмотря на некоторый рост производства в промсекторе, в минувшем году Россия наращивала импорт молочной продукции. По данным Росстата, за 10 месяцев 2016 года ввоз в пересчете на молоко увеличился на 8,5 %, до 5746,6 тыс. т. Цены также повысились: за год производители подняли цену пастеризованного молока на 5,8 %, масла — на 22,8, сыров — на 10,3 %.

На руку отечественным молочникам и укрепление российского рубля. Выручка в долларовом исчислении увеличивалась, в том числе благодаря этому фактору, однако к концу года основным стал рост цен. Так, за 11 месяцев 2016 года поставки пахты, йогурта и кефира в натуральном выражении возросли на 17,7 %, до 91,4 тыс. т, в стоимостном — на 3,5 %, до 86,1 млн долларов. Экспорт сыворотки в натуральном выражении увеличился на 5,6 %, до 126 тыс. т, в стоимостном — на 6,1 %, до 50,6 млн долларов. Поставки сливочного масла в натуральном выражении прибавили 9,7 % и достигли 69,99 тыс. т, а в стоимостном — сразу 29,3 %, до 263,9 млн долларов. За 11 месяцев Беларусь экспортировала 189 тыс. т сыров и творога на 624,6 млн долларов, что в натуральном выражении на 13,4 % больше, чем в аналогичном периоде 2015 года, а в стоимостном — на 6,2 %.

Диверсификация белорусского молочного экспорта идет медленно. Можно отметить поставки йогуртов в страны ЕС, Объединенные Арабские Эмираты. На китайский рынок поступили жидкое и сухое молоко, сыворотка. Кроме того, последнюю продавали на Филиппины.

Освоение новых рынков затрудняется из-за сложных процедур допущения животноводческой продукции, а также ввиду улучшения конъюнктуры на российском рынке. Он остается выгоднее большинства альтернативных направлений, в том числе по причине курсовых разниц. Так, минимальные рекомендуемые Минсельхозпродом экспортные цены при курсе менее 60 рос. руб. за доллар становятся весьма высокими по сравнению с результатами торгов на аукционе Global Dairy Trade: СОМ должно экспортироваться не дешевле 3000—3150 долларов/т, масло — по 5600—6100, сыры — не дешевле 4800 долларов/т. Конечно же, затраты на доставку продукции из Новой Зеландии, а также НДС и другие платежи существенно сокращают эту разницу, однако при дальнейшем существенном укреплении российского рубля количество конкурентов у оте­чественной продукции может увеличиться.

Сейчас белорусские позиции на рынке РФ в определенной мере защищает и импортное эмбарго. Продукция из США и ЕС не поставляется в Россию или в крайне ограниченном количестве проникает в эту страну окольными путями, например под видом швейцарской. Однако наметившиеся в мире геополитические изменения могут привести к отмене взаимных санкций. Итогом станет дополнительное усиление конкуренции.

Правда, это произойдет не мгновенно. Европейцам понадобится время, чтобы переориентировать производство и экспортные потоки: сегодня европейских сыров не хватает для удовлетворения спроса на них. Впрочем, пауза будет недолгой — один-три месяца.

Молоко, конечно, не спасет белорусскую экономику, однако в отличие от нефтепродуктов, на которые также приходится весомая доля в отечественном экспорте, производство и продажа «молочки» зависят в большей степени от самих белорусов