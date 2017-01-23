Белорусы беднеют

Наталья СТАСЮКЕВИЧ

Реальные доходы населения падают. По итогам 11 месяцев 2016 года они сократились на 7,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2015­го.

На протяжении января — ноября наблюдалось постепенное падение реальных доходов граждан. При этом с мая по июль оно достигало 6 %. Ожидается, что реальные располагаемые доходы по итогам года будут еще ниже, а в 2017-м негативная тенденция продолжится.

Основным источником доходов соотечественников остается заработная плата. За 11 месяцев 2016 года она уменьшилась на 4,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. Наибольшее падение зафиксировано в Гомельской области (-7,2 %), наименьшее — в столице (-1,1 %).

В ноябре номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составила 717,6 руб., средний показатель за январь — ноябрь — 715 руб. Наибольшая начисленная среднемесячная заработная плата зафиксирована в Минске: в ноябре — 1008,1 руб., за январь — ноябрь — 1008,2 руб. Наименьшей в ноябре была получка в Витебской области — 608,4 руб., а минимум по итогам 11 месяцев (607,5 руб.) отмечен в Могилевской области.

В ноябре наибольшее падение реальной заработной платы зафиксировано в производстве химических продуктов (-21,1 % по сравнению с ноябрем 2015 года). Максимальное снижение за январь — ноябрь 2016 года отмечено в строительстве — минус 13,4 %.

Впрочем, есть отрасли, в которых зарплата растет. Так, в ноябре 2016 года средний заработок в сфере воздушного транспорта увеличился на 18,8 % по сравнению с ноябрем 2015 года, а в области воздушных грузоперевозок — на 65,2 %. Максимальный рост реальной заработной платы за 11 месяцев зафиксирован в сфере информации и связи — плюс 12,9 %.

Самая низкая зарплата по-прежнему выплачивается в социальной сфере. В ноябре заработок работников библиотек, архивов, музеев и организаций, осуществляющих прочую деятельность в сфере культуры, составил 409,2 руб., работников сферы предоставления социальных услуг — 412,4 руб. Итоговый минимум за январь — ноябрь также был зафиксирован в этих областях — соответственно 412,5 и 413,7 руб.

Максимальная номинальная начисленная заработная плата в ноябре, как и в предыдущие месяцы 2016 года, отмечена в IT и среди организаций, осуществляющих деятельность по информационному обслуживанию, — 3346,6 руб. Итоговый максимум за январь — ноябрь также приходится на данную сферу — 3471 руб.

В 2016 году на рынке труда сформировалась негативная тенденция. В ноябре было уволено 54 774 работника, а принято только 45 637. Таким образом, отток составил 9137 человек. По данным Белстата, создано 2327 рабочих мест, из них 736 — в торговле, 654 — в промышленности.

Прирост работников наблюдался в сферах: административных и вспомогательных услуг (+72,6 %), творчества, спорта, развлечений и отдыха (+24,3 %), информации и связи (+21,8 %), образования (+18,9 %), здравоохранения и социальных услуг (+10,5 %). Отток отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (-40,9 %) и горнодобывающей промышленности (-39,7 %)