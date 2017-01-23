Ставки падают

Наталья СТАСЮКЕВИЧ

Снижение ставки рефинансирования привело к уменьшению ставок по операциям Национального банка на финансовом рынке.

Напомним, с 18 января ставка рефинансирования составляет 17 % годовых. Соответственно, с этого же дня кредит овернайт и СВОП овернайт (по национальной валюте), а также двусторонние операции (ломбардный кредит по фиксированной ставке и сделки СВОП [по национальной валюте]) доступны под 22 %. Ранее ставка была установлена на уровне 23 %.

Депозиты минусуют

Курс на снижение ставок, которого придерживается Нацбанк, уже привел к оттоку депозитов. На 1 января 2017 года вклады юридических лиц в национальной валюте сформировались в размере 4329 млн руб. По сравнению с январем 2016-го объем вложений увеличился на 24,8 %, однако по отношению к декабрю уменьшился на 7,5 %.

На 1 января 2017 года объем вкладов в иностранной валюте составил 3211,4 млн долларов, что на 10 % меньше, чем на начало 2016-го, и на 0,9 % — чем в декабре.

Динамика депозитов для населения имеет несколько иную тенденцию: объем вкладов в иностранной валюте сокращается, а в белорусских рублях увеличивается. На 1 января 2017 года вклады физических лиц в национальной валюте достигли 4520,1 млн руб., что на 12,4 % больше, чем на начало 2016-го, и на 6 % — чем в декабре. Объем вложений в иностранной валюте уменьшился до 7430,7 млн долларов, или на 9,5 % по сравнению с началом 2016 года и на 0,2 % по отношению к декабрю.

С начала года ставки по депозитам в национальной валюте для юридических лиц снизились на 18 п. п., для физических лиц — на 10 п. п. (рис. 1).

В декабре 2016 года средняя процентная ставка по новым срочным отзывным банковским депозитам в национальной валюте для юридических лиц составила 8 % годовых, для физических лиц — 9,9 %. Средняя процентная ставка по новым срочным безотзывным банковским депозитам в национальной валюте для юридических лиц составила 11,9 % годовых, для физических лиц — 17,2 %.

Тренд на снижение характерен и для новых депозитов в иностранной валюте. С начала 2016 года ставки по ним для юридических лиц снизились на 2,3 п. п., для физических лиц — на 1,5 п. п. (рис. 2).

С учетом снижения ставки рефинансирования следует ожидать дальнейшего падения доходности вложений в национальной и иностранной валютах.

Деньги дешевеют

Логично, что дешевле и доступнее становятся и кредиты. В декабре 2016 года средняя ставка по новым кредитам в белорусских рублях для физических лиц составила 18,5 % годовых по краткосрочным кредитам и 16,8 % — по долгосрочным.

Средние ставки по кредитам в белорусских рублях для юридических лиц сформировались на уровне 19,8 % (срок — до года) и 18,6 % (свыше года). Кредиты в иностранной валюте предлагаются по ставкам 8,4 % (краткосрочные) и 7,9 % (долгосрочные) годовых.

С января 2016 года ставки по кредитам для физических лиц заметно снизились: по краткосрочным кредитам — на 9,6 п. п., по долгосрочным — на 7,5 п. п. (табл. 3). По кредитам в белорусских рублях для юридических лиц ставки снизились на 13,9 п. п. (срок кредитования — менее года) и 14 п. п. (более года). Процентные ставки по новым краткосрочным кредитам в иностранной валюте уменьшились на 1 п. п., по долгосрочным — на 2,2 п. п. (табл. 4).

В ближайшее время ожидается очередное снижение процентных ставок по новым кредитам для физических и юридических лиц. Изменения не коснутся ранее заключенных договоров, однако более выгодные ставки позволят рефинансировать старые долги под более низкий процент.