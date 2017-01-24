3G везде и для всех

20 января 2017 года velcom заявил о завершении модернизации 3G-сети.

По случаю завершения этого важного этапа в развитии бизнеса компании руководство и сотрудники УП «Велком» организовали символическое возведение прототипа базовой станции изо льда. Необычный ледяной объект высотой 4,5 метра и весом две тонны был установлен в Минске, на горнолыжном комплексе «Солнечная долина».

Теперь сеть 3G доступна на более чем 94% территории Беларуси, где проживает около 99% жителей страны. Благодаря проведенной модернизации в Беларуси возведено 3200 базовых станций velcom формата UMTS-900, которые могут работать в любом стандарте. На сегодня на 3G-сеть в компании приходится более 50% голосовых вызовов и 97% трафика данных.

Главным преимуществом модернизации сети является увеличение ее емкости сети в два раза. Работы по строительству и модернизации вели по все Беларуси 80 бригад, в которых трудились около 200 человек.

По словам генерального директора компании Гельмута Дуза, 2016 год стал годом крупнейших инвестиций за всю историю компании, что дало соответствующие результаты: завершение создания крупнейшей в стране 3G-сети, строительство дата-центра, запуск солнечной электростанции под Брагином, присоединение к компании частного белорусского интернет-провайдера «Атлант-Телеком».

Одна из задач velcom в ближайшем будущем – стать больше, чем просто мобильным оператором, предоставлять услуги фиксированной связи всем своим пользователям, чему во многом должно поспособствовать приобретение «Атлант-Телеком».