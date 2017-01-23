Планы без эмоций

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Впрочем, обращает на себя внимание не только валовой показатель, доведенный постановлением Совмина от 29.12.2016 № 1113. Согласно этому же документу, жилищное строительство на 80 %, или в объеме 3,2 млрд руб., должно быть профинансировано за счет средств граждан. Найдется ли у белорусов около 1,7 млрд свободных долларов, чтобы вложить их в строительство, — большой вопрос. Динамика реальных денежных доходов населения пока не обнадеживает. Как свидетельствует Белстат, в январе — ноябре 2016 года они сократились на 7,5 % к аналогичному периоду 2015го.
Экономика пока не шлет обнадеживающих сигналов, соответственно, нет и предпосылок для уверенного восстановления в 2017 году покупательской способности населения. На таком фоне повышается риск того, что даже нынешние скромные показатели жилищного строительства могут оказаться невыполненными.
Опрошенные «БР» директора поразному оценивают перспективы жилищного строительства в нынешнем году. Ктото считает, что отрасль отдали во власть стихийного рынка и что отсутствие серьезного бюджетного финансирования обрекает стройку на долгосрочную стагнацию. Ктото полагает, что у застройщиков еще есть задел, по крайней мере на ближайшие несколько лет.
Стране приходится расплачиваться за ошибки прошлых лет. Отказ от эмиссионного кредитования стройки был ожидаемым, другой возможности стабилизировать финансовую систему Беларуси просто не было. Жить надо по средствам, равно как и строить, — с этим директора согласны. Что действительно смущает, так это некоторые технические препоны со стороны регулятора, в том числе отказ от заявительного принципа выделения земли частным застройщикам и изъятие ранее выданных участков.
Создается впечатление, что, например, в столице регулятор сознательно вытесняет с рынка небольших частных застройщиков. Делается это для укрепления производственной дисциплины, предупреждения долгостроев или по какойлибо иной причине, остается только догадываться. Очевидно другое: ужесточение условий для частных застройщиков, на которых приходится примерно половина объемов жилищного строительства в Минске, будет еще больше подавлять активность на стройплощадках.Рынок перераспределяется в пользу крупных компаний, некоторые даже заявляют о начале его монополизации. Вот только есть сомнения, что оставшиеся в строю «Топаз», «Дана Холдингс», «Монолит Групп» и прочие игроки смогут компенсировать выпадающие объемы мелких и средних застройщиков. Крупные компании мыслят кварталами и микрорайонами, малые и средние — домами. Между тем собрать деньги с сотнидругой дольщиков на строительство одной многоэтажки в районе с развитой инфраструктурой и коммуникациями куда проще, чем с тысяч граждан на возведение очередного квартала. Это не мешало бы учесть правительству, которое надеется возводить жилье преимущественно за счет средств граждан.
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