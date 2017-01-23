Планы без эмоций

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Правительство утвердило план жилищного строительства на 2017 год в объеме 3,5 млн кв. м жилья. В прошлом году целевая планка была определена на уровне 4 млн кв. м. Таким образом, строительный сектор в ключевом его сегменте — жилищном строительстве — продолжит сокращаться, что, скорее всего, только усугубит ворох накопившихся проблем.

Впрочем, обращает на себя внимание не только валовой показатель, доведенный постановлением Совмина от 29.12.2016 № 1113. Согласно этому же документу, жилищное строительство на 80 %, или в объеме 3,2 млрд руб., должно быть профинансировано за счет средств граждан. Найдется ли у белорусов около 1,7 млрд свободных долларов, чтобы вложить их в строительство, — большой вопрос. Динамика реальных денежных доходов населения пока не обнадеживает. Как свидетельствует Белстат, в январе — ноябре 2016 года они сократились на 7,5 % к аналогичному периоду 2015­го.

Экономика пока не шлет обнадеживающих сигналов, соответственно, нет и предпосылок для уверенного восстановления в 2017 году покупательской способности населения. На таком фоне повышается риск того, что даже нынешние скромные показатели жилищного строительства могут оказаться невыполненными.

Опрошенные «БР» директора по­разному оценивают перспективы жилищного строительства в нынешнем году. Кто­то считает, что отрасль отдали во власть стихийного рынка и что отсутствие серьезного бюджетного финансирования обрекает стройку на долгосрочную стагнацию. Кто­то полагает, что у застройщиков еще есть задел, по крайней мере на ближайшие несколь­ко лет.

Стране приходится расплачиваться за ошибки прошлых лет. Отказ от эмиссионного кредитования стройки был ожидаемым, другой возможности стабилизировать финансовую систему Беларуси просто не было. Жить надо по средствам, равно как и строить, — с этим директора согласны. Что действительно смущает, так это некоторые технические препоны со стороны регулятора, в том числе отказ от заявительного принципа выделения земли частным застройщикам и изъятие ранее выданных участков.

Создается впечатление, что, например, в столице регулятор сознательно вытесняет с рынка небольших частных застройщиков. Делается это для укрепления производственной дисциплины, предупреждения долгостроев или по какой­либо иной причине, остается только догадываться. Очевидно другое: ужесточение условий для частных застройщиков, на которых приходится примерно половина объемов жилищного строительства в Минске, будет еще больше подавлять активность на стройплощадках.

Рынок перераспределяется в пользу крупных компаний, некоторые даже заявляют о начале его монополизации. Вот только есть сомнения, что оставшиеся в строю «Топаз», «Дана Холдингс», «Монолит Групп» и прочие игроки смогут компенсировать выпадающие объемы мелких и средних застройщиков. Крупные компании мыслят кварталами и микрорайонами, малые и средние — домами. Между тем собрать деньги с сотни­другой дольщиков на строительство одной многоэтажки в районе с развитой инфраструктурой и коммуникациями куда проще, чем с тысяч граждан на возведение очередного квартала. Это не мешало бы учесть правительству, которое надеется возводить жилье преимущественно за счет средств граждан.