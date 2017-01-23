Дорогие квартиры не предлагать

заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики «Твоя столица • Управление проектами» Андрей ЧЕРНЫШЕВ

Спрос на новостройки в Минске повысился, но все еще отстает от предложения. Чтобы привлечь покупателей, застройщики начали применять активные маркетинговые стратегии.

Несмотря на вялый старт в начале 2016 года, по его итогам количество сделок купли-продажи на первичном рынке жилья столицы увеличилось на 15 %. Минувшей зимой активность покупателей подрывал укреплявшийся вплоть до середины февраля доллар. При такой динамике курса многие резонно сомневались в том, что смогут осилить покупку квартиры.

Вслед за долларом

Ситуация изменилась в марте, когда доллар начал слабеть. С этого времени рост активности покупателей можно было наблюдать до июля включительно, затем спрос стабилизировался и до конца года пребывал на относительно высоком уровне.

«Во втором полугодии 2016 года стабильно высоким оставалось и количество запросов на приобретение квартиры в новостройках, и число реальных сделок купли-продажи. В отличие от ситуации в начале года покупатели не ждали дальнейшего снижения цен или уникальных акционных предложений, а были готовы покупать квартиры здесь и сейчас», — комментирует динамику рынка руководитель «ТВОЯ СТОЛИЦА ∙ НОВОСТРОЙЦЕНТР» Наталья Пичуха.

В первом полугодии на рынке новостроек средняя цена предложения снизилась на 11 %, однако уже в середине лета она стабилизировалась и во втором полугодии демонстрировала незначительные колебания в пределах 1 %.

Чего хотят покупатели?

Наибольшим спросом пользовались новостройки классов эконом и стандарт. Цена за квадратный метр и итоговая цена жилья в таких объектах по-прежнему были основными критериями выбора. По этой причине акции некоторых УКСов, связанные с продажей квартир по ценам на 20 % ниже среднерыночных, имели впечатляющий успех: за сутки застройщики могли реализовать по несколько десятков квартир. Покупателей не останавливали ни туманные перспективы развития инфраструктуры на некоторых объектах, ни относительно слабая доступность общественного транспорта.

При выборе жилья, продаваемого по среднерыночной цене, ключевыми факторами были: местоположение дома, стадия его готовности, количество квартир на лестничной площадке, обеспеченность парковочными местами.

Отдельно стоит выделить строительную готовность. В прошлом году для многих покупателей данный фактор был вторым по значимости после цены. Разу­меется, чем выше готовность, тем больше интерес. Квартиры в новостройках, находящихся на финальной стадии строительства (отделочные работы, подготовка и сдача в эксплуатацию), были выгодной альтернативой жилью на вторичном рынке. Граждане могли заселиться в новую квартиру в короткие сроки и, как следствие, свести к минимуму риски долевого строительства в части затягивания сроков ввода в эксплуатацию и роста цены.

В течение года спрос на квар­тиры с отделкой постоянно повышался, но так и остался неудовлетворенным: сейчас таких объектов на рынке нового жилья практически нет.

Кредиты не в моде

В минувшем году ставка рефинансирования снизилась на 7 п. п., до 18 % годовых, что несколько повысило доступность заемного финансирования для приобретения нового жилья. Во-первых, банки предложили кредитные программы с более низкими, чем в 2015-м, ставками, в том числе по кредитам с особыми условиями для состоящих на учете в улучшении жилищных условий. Во-вторых, в 2016 году заработал и начал набирать популярность новый для отечественного рынка жилья финансовый инструмент — приобретение квартир в лизинг.

Однако по итогам года констатировать активное привлечение заемных средств под строительство и приобретение жилья не приходится. На то есть объективная причина — неуверенность в завтрашнем дне, в частности в стабильности курса белорусского рубля.

Маркетинг от застройщиков

Новую тенденцию сформировала жесткая конкуренция среди застройщиков. В борьбе за покупателя многие из них старались предложить рынку не просто новый объект, а проект со своим имиджем и отличными от других характеристиками. Для разработки и реализации оригинальной концепции приглашались архитекторы, дизайнеры и маркетологи.

Спрос на дешевое сохранится. По прогнозам «ТВОЯ СТОЛИЦА ∙ НОВОСТРОЙЦЕНТР», в наступившем году спрос на новостройки сохранится как минимум на уровне 2016-го и сконцентрируется на домах классов эконом и стандарт высокой степени готовности. Отметим, что граждане по-прежнему не будут доверять проектам, предлагающим участие в долевом строительстве на этапе котлована.

В 2017 году старт новых строек будет минимальным, поскольку большинство проведенных в 2016-м аукционов не вызвало интереса у застройщиков ввиду большого количества обременений.

Как ожидается, в целом цены на новое жилье сохранят стабильность. Незначительное удешевление «квадратов» возможно в объектах, находящихся на начальных стадиях строительства, реализуемых малоизвестными застройщиками и расположенных в местах с недостаточно развитыми инфраструктурой и транспортным сообщением. Под давлением могут оказаться и цены на квартиры увеличенной площади — однокомнатные (более 45 кв. м), двухкомнатные (более 60 кв. м) и трехкомнатные (более 75 кв. м).

При выборе новостройки все большее значение будет приобретать такой фактор, как качест­венная составляющая дома. В нее входят: отделка мест общего пользования, продуманность придомовой территории (детские площадки, парковочные места), внешнее стилистическое оформление.