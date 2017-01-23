«Вторичка» бьет рекорды

заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики «ТВОЯ СТОЛИЦА · УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» Андрей ЧЕРНЫШЕВ

В 2016 году вторичный рынок жилья столицы установил сразу два рекорда: цены упали до минимальных значений, а количество сделок — до максимальных за последние десять лет. В этом году жилье может подешеветь еще на 5—7 %.

Цены на «вторичку» падали на протяжении практически всего первого полугодия прошлого года. В итоге за январь — май цена одного «квадрата» в квартирах стандартных потребительских качеств снизилась на 13 %, а по отношению к октябрю 2014-го, когда начался устойчивый тренд удешевления, — на 38 %, или в среднем на 620 долларов/кв. м в эквиваленте.

«Минимальной отметки цены достигли в мае 2016 года, когда квадратный метр вторичного жилья подешевел в среднем до 1010 долларов, что стало рекордом для последних десяти лет, — рассказывает заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости «ТВОЯ СТОЛИЦА» Светлана Куделко. — Беспрецедентно низкие цены во всех сегментах и появление на рынке квартир за 28—30 тыс. долларов спровоцировали так называемый отложенный спрос со стороны покупателей, которые осознанно ждали ценового дна либо прежде не могли себе позволить покупку квартиры по более высоким ценам».

Увеличение количества сделок купли-продажи квартир наметилось еще в феврале 2016 года, когда число зарегистрированных переходов права собственности подскочило на 67 %, до 920. Пиковое значение показателя за последнее десятилетие было зафиксировано в июне 2016 года — 1440 сделок. Это на 4 % больше рекордных значений декабря 2010-го, декабря 2012-го и апреля 2016-го. Всего за прошлый год зарегистрировано более 13,7 тыс. переходов права собственности, что на 20 % превышает уровень 2015-го.

К III кварталу спрос полностью поглотил дешевые квартиры, а отсутствие оптимизма в развитии экономики законсервировало цены до конца 2016 года.

По мнению Светланы Куделко, в 2017 году спрос на квартиры на вторичном рынке столицы ослабнет, среднемесячное количество регистрируемых переходов права собственности на квартиры уменьшится на 10—15 % к показателю прошлого года, до примерно 950 сделок. Правда, предложение будет значительным — около 7500 квартир ежемесячно. Подобный дисбаланс спроса и предложения окажет давление на цены, как следствие, ожидается их плавное снижение на 5—7 % в течение года.

«Наиболее стабильными в плане спроса и цен будут

одно- и двухкомнатные квартиры в возведенных после 2000 года непанельных домах, продающиеся после ремонта и с мебелью, то есть готовые к проживанию», — полагает Светлана Куделко.

Кроме того, по ее прогнозу, ввиду вялого спроса продолжит увеличиваться средний срок продажи квартиры. За IV квартал 2016 года по сделкам, совершенным гражданами без участия агентств, и без того немалый срок экспозиции увеличился с 70 до почти 90 дней.n

«Незавершенка» на коттедже

Покупатели загородной недвижимости в 2016 году практически не проявляли интереса к незавершенным строениям. Столь апатичное настроение сформировалось по нескольким причинам. Во-первых, в пригороде столицы большинство недостроек — это морально устаревшие проекты с неоправданно большой для нынешних реалий площадью и высокой ценой. После покупки такие дома требуют немалых вложений, что для большинства покупателей нерационально. Во-вторых, сейчас можно приобрести участок на аукционе и возвести соответствующий желаемым требованиям объект дешевле, чем стоят выставленные на продажу коттеджи.

Основной спрос покупателей загородной недвижимости сосредоточился на объектах (как с отделкой, так и без нее) площадью 150—200 кв. м и ценой в пределах 70—150 тыс. долларов. Сделки с объектами ценой 300—350 тыс. долларов единичны.

Аренда тоже подешевела

В 2016 году стоимость аренды жилья в Минске снижалась и к концу года составила в среднем 170 долларов в месяц для однокомнатных, 230 — для двухкомнатных и 270 — для трехкомнатных квартир (без учета коммунальных платежей). По прогнозам агентства «ТВОЯ СТОЛИЦА», в 2017­м ставки аренды сохранятся на уровне предыдущего года.