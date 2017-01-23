В кругу стройки

Светлана ДЕВЯТКОВА

Снижение объемов жилищного строительства давит на ВВП, а в условиях падающей экономики сокращаются инвестиции в эту сферу. Опрошенные «БР» руководители пока не видят выхода из замкнутого круга.

«Насколько я понимаю, прогнозные показатели (возвести 3,5 млн кв. м жилья, из них 2,75 млн — за счет граждан) ничем не подкреплены. Откуда такая уверенность, что белорусы где-то возьмут 2,5 млрд долларов и построят себе квартиры? У них забыли спросить, готовы ли они приобрести жилье в нынешней экономической ситуации?» — задается вопросами генеральный директор СООО «Тамбаз» Лев Хаютин.

В Беларуси трудно найти классических девелоперов, у нас в основном застройщики, которые строят за счет привлеченных средств дольщиков. Фото С. Костина

По мнению руководителя, ситуация полностью отдана на откуп рынку, ведь плановые объемы стройки с господдержкой ничтожны, кредитов по доступным ставкам нет, ипотека не действует. «Такое чувство, что эту отрасль постепенно хоронят! — сетует директор. — Но если строительство ляжет, а это 20—25 % ВВП, то потянет за собой другие сферы экономики: производство стройматериалов, мебели, бытовой техники и проч.».

При этом рыночная конъюнк­тура не на стороне застройщиков. Только в Минске есть несколько тысяч непроданных квартир. В таких условиях мало кто отваживается начинать новые проекты, в основном достраивают то, за что взялись в прежние годы. «Сейчас, чтобы строить, нужно иметь свободные деньги, но таких застройщиков на рынке практически нет. Инвестиции заморожены», — отмечает Лев Хаютин.

Кризис был очевиден

«Замедление темпов жилищного строительства — явление ожидаемое. Еще три года назад было заявлено, что объемы как государственной, так и коммерческой стройки в стране в целом и в столице в частности будут сокращаться, — напомнил директор ООО «Вива Капитал» Вадим Тачкин. — Раньше жилье строилось за счет бюджетных средств, сейчас принципы изменились: население само должно принимать участие в финансировании. То есть прогнозируемые объемы на нынешний год, можно сказать, приведены в соответствие с ситуацией, которая складывалась на первичном рынке долевого строительства на протяжении нескольких последних лет».

Глава «Вива Капитал» считает положение в отрасли сложным, поскольку «запасы и заначки, которые в «жирные» годы накопили застройщики, уже закончились».

Вадим Тачкин обратил внимание и на проблемный доступ к земельным участкам. Заявительный принцип предоставления частным застройщикам участков не действует уже почти четыре года, и они почти не продаются на аукционах. Кроме того, выполнен переучет земель, в ходе которого многие земельные участки были изъяты государством по причине их неосвоения. В том числе поэтому в прошлом году со столичного рынка ушли некоторые мелкие и средние заказчики.

Поскольку более половины жилья в Минске возводится организациями негосударственной формы собственности, ужесточение условий работы для них ожидаемо обвалило показатели жилищного строительства.

«Белорусские девелоперы называются застройщиками, потому что они строят для дольщиков и за их деньги. За рубежом другая ситуация. Там компании берут деньги в банках по привлекательным ставкам и строят на продажу», — отмечает Вадим Тачкин.

По его мнению, опора планов по жилищному строительству на средства граждан без должного участия банков — плохой знак для отрасли. Если нет доступных кредитов, нет смысла и строить в больших объемах. В отличие от государственных коммерческие организации не могут позволить себе возводить жилье без финансовой подпитки.

«Недавно господин Анатолий Калинин заявил, что на рынке около 5 тыс. нераспроданных квартир. Необходимо разобраться, что это за недвижимость. Часть квартир наверняка находится в залоге у банков. Не исключено, что это в основном жилье улучшенных потребительских качеств и большой площади, которое фактически не было востребовано дольщиками на стадии строительства», — полагает глава «Вива Капитал».

Пересмотр источников финансирования меняет структуру возводимого жилья. Поскольку возрастает роль инвестора-­дольщика, от которого зависит застройщик, в новостройках следует ожидать увеличения доли квартир экономкласса. Способствовать такому тренду будут и довольно низкие предельные нормативы стоимости жилья, строящегося с господдержкой, которые установлены правительством на 2017 год, полагает Вадим Тачкин.

Несмотря на отсутствие планов по финансированию жилищного строительства в городах-спутниках Минска, собеседник сохраняет оптимизм в части их развития: «Города-спутники будут развиваться, только не в том масштабе и не по тем принципам, как раньше. Строить еще один город-«спальник» вроде Смолевичей никто не хочет, поэтому сейчас решено развивать Руденск. Там будут созданы среда обитания, рабочие места, а затем появятся и новые жилые районы».

Задел пока есть

«В этом году ситуация в отрасли будет аналогична прошлогодней. У заказчиков все же есть заделы на восемь-десять лет вперед, заключены договоры, определены сроки, и заказчики будут строить. Поэтому план правительства на этот год будет выполнен довольно легко», — полагает генеральный директор СООО «Ареса-Сервис» Сергей Коренько.

Куда более неопределенной видится отдаленная перспектива. Отказ от заявительного принципа выделения земельных участков и разочаровывающие результаты аукционов никак не способствуют формированию задела на будущее.

Не вызывает оптимизма у руководителя и общая экономическая ситуация в стране. «Все связано: чем больше люди зарабатывают, тем больше тратят, а чем больше они тратят, тем больше зарабатывают», — считает Сергей Коренько. Однако перспективы уверенного восстановления доходов белорусов и, следовательно, увеличения расходов на строительство нового жилья пока не просматриваются