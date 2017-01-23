Шопинга и зрелищ

А. Ч.

Торговые центры вынуждены переходить к формату Fun & Shop, выполняющему не только торговые, но и развлекательные функции. Индустрия развлечений начинает напрямую влиять на поток покупателей, а следовательно, и на ставки арендной платы.

«Время «скучных» торговых центров прошло. Это касается не только столичного рынка торговой недвижимости, но и всей страны. В условиях большого выбора торговых объектов и снижения доходов потребителям малоинтересны центры формата «просто для шопинга», — считает менеджер проектов по тор­говой недвижимости «ТВОЯ СТОЛИЦА ∙ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» Артем Давидович.

Появился спрос на объекты, в которых можно провести время всей семьей и при этом совершить качественные покупки. Возможно, этот тренд пока не столь ощутим в регионах, однако и там необходимость совмещать шопинг с индустрией развлечений год от года будет только усиливаться. Пока же, в том числе из-за дефицита качественных торгово-­развлекательных центров, многие белорусы продолжают активно ездить в «туры выходного дня» в Вильнюс, Варшаву и другие города стран-соседок.

Свет в конце торговой галереи

В течение 2016 года спрос на торговую недвижимость смог адаптироваться к экономической ситуации. По данным отдела консалтинга и аналитики группы компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА», ставки аренды все-таки снизились, но не так значительно, как в 2015 году. Минувшим летом ценовая конъюнктура достигла дна, тогда как осенью в отдельных торговых объектах можно было наблюдать небольшой рост ставок.

Решающим фактором, который напрямую влияет на ценообразование и определяет прибыльность торгового объекта, является его месторасположение. В ходу правило: чем ближе торговый объект к пешеходным потокам, тем выше в нем арендная ставка на торговые площади. При этом все большее распространение получает выраженная в процентах привязка стоимости аренды к товарообороту арендатора.

Сети оживились

Стремясь охватить рынок и стать ближе к потокам потребителей, сетевые операторы открывают точки продаж в торговых центрах и других людных местах. Некоторые начали осваивать регионы или готовятся к экспансии туда. Более активными стали и некоторые отечественные производственно-торговые бренды: «Купалинка», «Свiтанак», «Марко» и др.

Вероятно, рост общей активности стимулировал выход на наш рынок новых сетевых операторов. В Беларусь пришли Koton, JYSK, Pandora, Caprice, M. Reason, Isabel Garsia, Episodes. Новое имя появилось в секторе фастфуда — Texas Chicken. В начале нового года ожидается открытие первой точки Hesburger.

Пополнение в строю

Минувший год трудно назвать выдающимся по количеству открывшихся новых торговых центров. С одной стороны, распахнули двери центры-гиганты. С другой — они начали работать с большим опо­зданием относительно заявленных сроков, к тому же на ограниченных площадях. Так, в Dana Mall можно посетить гипермаркет Green и парк развлечений «Эврикум», работают несколько магазинов fashion-галереи. В Galleria Minsk покупателей принимают Euroopt Super и несколько операторов на разных этажах.

Все еще обещает распахнуть двери ТЦ «Спектр» в Уручье, на базе которого анонсировано открытие магазина «Рублевский» и фастфуда Burger King.

Из средних объектов, стартовавших в 2016 году, обратим внимание на «Евроопт» на ул. Казимировской, а также на «Глобус Парк» и торговый центр рядом с мини-рынком «Уручье-3». ТЦ «Замок» презентовал центр мебели и товаров для дома «ЗамокHome», в ноябре на «Экспобел» открылся рынок фермерских товаров, а JYSK распахнул двери первых двух магазинов в гипермаркетах «Гиппо» и Prostore.

Кроме того, 2016 год отмечен стартом крупных торговых проектов. Компания Amtel Properties начала строительство нового торгового центра рядом с ДС «Дружная» в Минске. В Гродно возводится торговый гигант Trinity, в Гомеле — торгово-­развлекательный центр нового формата «Лагуна» с драйв-сервисом от крупного международного оператора фастфуда.

Посчитаем профит

Инвестиции в торговую недвижимость всегда считались одним из надежных средств приумножения сбережений не только крупного, но и малого бизнеса. По словам начальника отдела консалтинга и аналитики группы компаний «Твоя столица» Юрия Попова, сейчас наибольшей популярностью у инвесторов пользуются административно-торговые объекты площадью 100—200 кв. м.

«Такие объекты могут обеспечивать доходность на уровне 11—12 % годовых до уплаты налогов, что существенно выше доходности банковских депозитов», — отмечает эксперт. Впрочем, одновременно он обращает внимание на общее довольно апатичное настроение инвес­торов.

Перспективы торгово-­развлекательной недвижимости оптимистично оценивает руководитель группы компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА» Владимир Давидович: «На фоне развития новых технологий растут требования к качеству помещений. Поэтому неудовлетворенность рынка объектами будет всегда, что обеспечивает его постоянное движение. При этом кризис научил всех очень взвешенно распоряжаться ресурсами, разумно и расчетливо подходить к разработке новых предложений. Сейчас никто не будет строить на авось. Рынок качественно трансформируется, будет появляться все больше объектов build-to-suit, построенных или реконструированных под требования конкретного арендатора».

По мнению Владимира Давидовича, девелоперов поддержит и неизбежный период роста ставок. Улучшение ситуации в секторе недвижимости (не только торговой) будет связано с общим оздоровлением экономики, что произойдет, вероятно, в среднесрочной перспективе, то есть в течение двух-­трех лет.