Взять лифт в свои руки

Вячеслав МИЦУРА

Лифтовики намерены создать саморегулируемую организацию (СРО), чтобы скорректировать правила допуска на рынок профильных услуг.

О желании создать саморегулируемую отраслевую организацию корреспонденту «БР» сообщил глава Ассоциации лифтовых организаций Валерий Корниенко. По его мнению, обслуживание лифтового хозяйства в Беларуси все еще далеко от того, чтобы называться цивилизованным. С одной стороны, завышены некоторые технические требования к участникам рынка. С другой — недостаточный контроль, осуществляемый регулятором, и отсутствие механизмов отраслевого саморегулирования приводят к появлению компаний с сомнительной компетенцией и репутацией.

Конечная цель — исключить развитие ситуации по российскому сце­нарию. В прошлом году в России в лифтах произошло порядка 10 трагедий. Фото БЕЛТА

По словам Валерия Корниенко, в ближайшее время планы по учреждению СРО будут обсуждаться с руководством Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН), при котором действует Ассоциация лифтовых организаций.

Минжилкомхоз молчит

Лифтовики настаивают на появлении в правительстве рабочей группы, на базе которой можно будет начать предметный диалог между обслуживающими организациями, коммунальниками и органами госуправления. С ноября прошлого года БСПН направил на адрес руководства Минжилкомхоза уже три письма с таким предложением, однако официальный ответ до сих пор не поступил. От заместителя министра жилищного хозяйства Геннадия Трубило получено лишь устное одобрение инициативы, озвученное им на декабрьском заседании отраслевой ассоциации.

Между тем, как отмечается в письме БСПН от 10.11.2016 в Минжилкомхоз, лифторемонтные организации оказались в ситуации, когда требования безопасности и условия обслуживания вступили в неразрешимое противоречие. В отрасли продолжают накапливаться проблемы, которые в перспективе могут угрожать безопасности населения.

К наиболее животрепещущим вопросам отнесены: порядок выбора подрядной организации для выполнения регламентных работ на лифтах; капитальный ремонт, предусмотренный заводами-­изготовителями; формирование планово-расчетной цены на техническое обслуживание, в частности для определения накладных расходов и плановых накоплений.

В Российской Федерации допуск на рынок компаний, не обладающих квалифицированным персоналом, стал причиной порядка десяти случаев с летальным исходом, происшедших с пассажирами лифтов в 2016 году. Чтобы не допустить развития ситуации по российскому сценарию, в повторном письме от 24.11.2016 бизнес-союз вновь предложил создать рабочую группу в правительстве и очертил ряд инициатив по регулированию услуг лифтовых организаций.

БСПН рекомендует заключать договоры технического обслуживания на срок не менее трех-пяти лет, а претендентов обязать предоставлять план мероприятий по улучшению качества и повышению безопасности оказываемых услуг, а также по снижению затрат в период действия договора.

При объявлении конкурса стартовую цену предлагается устанавливать на основании расчетно-плановой цены на техническое обслуживание лифтов, утвержденной в каждом регионе. Если в ходе торгов цена снижается более чем на 15 %, то, по мнению БСПН, следует обязать претендента застраховать будущую сделку на сумму, равную двукратной стартовой цене, или открыть в банке залоговый счет в половину стоимости услуг по первоначальной конкурсной цене.

Рекомендовано возложить на заказчика обязанность в ходе конкурсного отбора проверять численность и квалифицированный состав штатных работников фирмы-претендента. Допуск к конкурсным торгам тех, кто не имеет в штате достаточного количества сотрудников для обслуживания лифтового хозяйства, следует запретить. Конкурсные комиссии должны работать более прозрачно, а участники торгов — получить возможность аргументированно отстаивать свою позицию.

По мнению БСПН, на ремонт лифтов следует направлять не менее 10 % средств, перечисляемых жильцами на капремонт, что позволит вписаться в технические нормативы заводов-изготовителей и Минжилкомхоза. Кроме того, для стимулирования долгосрочных отношений между заказчиками и исполнителями замену лифтов нужно доверять организации, которая обслуживает их на данном объекте в течение пяти лет и более.

Радость и разочарование

В БСПН вдохновлены тем, что в закон «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» внесены изменения, направленные на предупреждение ценового демпинга в ходе конкурсных торгов, притом что в 2016 году именно Ассоциация лифтовых организаций первой вынесла проблему на широкое общественное обсуж­дение.

Тендерное законодательство находится в сфере ответственности Министерства антимонопольного регулирования и торговли, чиновники которого, стоит отдать им должное, проявили неожиданную оперативность. Большинство же технических и организационных вопросов, связанных с обслуживанием лифтового хозяйства, — в компетенции Минжилкомхоза. Его представителям расторопности, похоже, не хватает. Складывается впечатление, что в министерстве попросту боятся брать на себя ответственность за преобразования в отрасли, а потому не спешат с ответами и решениями.