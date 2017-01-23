Пострадали не «тунеядцы»

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анна КАНОПАЦКАЯ

Декрет № 3, который по всей стране называют декретом о тунеядцах, должен быть отменен.

Во время поездок по регионам Беларуси, на встречах с избирателями в округе я не услышала ни одного положительного или хотя бы нейтрального отзыва о декрете № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Экономика страны пребывает в продолжительном системном кризисе. В сложившихся условиях люди и так живут в состоянии неопределенности и в страхе потерять работу, а так называемый налог на тунеядство вызывает лишь дополнительное раздражение и негодование.

По логике властей декрет № 3 был призван вернуть тех, кто не был официально трудоустроен, в пул занятых, заставить работающих без оформления выйти из «тени». Безусловно, я поддерживаю точку зрения, согласно которой нелегального рынка труда в нашей стране быть не должно, но убеждена в том, что у нас достаточно правовых норм, позволяющих привлечь деньги в экономику. Можно вспомнить, например, о таком международном инструменте вовлечения денег в оборот, как амнистия денежных капиталов.

Обоснование для принятия декрета было следующим: люди ездят на мерседесах, но при этом не пополняют бюджет налогами, а пользуются бесплатной медициной, получают дотации на оплату услуг ЖКХ. Теперь давайте посмотрим, что получилось. Пострадали совсем не те, кто ездит на мерседесах, а самые незащищенные слои общества. Буквально на этой неделе безработная из Рогачева, получив письмо из налоговой, покончила жизнь самоубийством. Для оставшегося без работы человека это письмо стало последней каплей. Такого быть не должно. Все нормативные правовые акты должны быть направлены на защиту людей, на их поддержку и действовать во благо.

Внесенные изменения, которые должны были «подшлифовать» декрет, не просто не улучшают положение безработных, а усугубляют его. Например, положение матерей, которые теперь вынуждены либо отдавать детей в детские сады, либо уплачивать налог. Кроме того, созданы условия для возникновения коррупционных проявлений: местным исполнительным органам власти дано право решать, находится человек в «тяжелой жизненной ситуации» или нет. Рассуждать об этом вообще нелепо: сегодня любой белорус без постоянного источника дохода находится в тяжелой жизненной ситуации.

По расчетам сторонников данного налога, казна страны должна получить примерно 100 млн долларов поступлений. Однако на деле сумма поступлений составит в лучшем случае около 5 млн долларов, а прямые и косвенные издержки, связанные с исполнением декрета, превысят эти поступления в сто раз.

Крайне негативное отношение белорусов к налогу и эрозию доверия к власти, которую он вызывает, а также репутационные потери страны на международной арене и вовсе невозможно измерить. Ни Международная организация труда, с которой мы тесно сотрудничаем, ни правовые организации — никто не дает положительной оценки данному декрету. Наши зарубежные партнеры не понимают, как безработный может уплачивать налог, ведь во всем цивилизованном мире он, наоборот, получает пособие от государства.

Я со своей командой приложу максимум усилий, использую все возможности для того, чтобы декрет был отменен.