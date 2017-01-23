Минск вновь претендует на большой хоккей

Алла Сороко

Совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году подали Беларусь и Латвия. Такое решение сулит не только спортивную выгоду.

Ледовые стадионы Минска и Риги готовы объединить усилия.

В случае успеха заявителей мировой форум пройдет на двух стадионах — на «Минск-Арене» в Беларуси и «Арена Рига» в Латвии. Участники будут поделены на две группы по восемь команд. В Минске точно сыграют Беларусь и Россия, в Риге — Латвия и Финляндия. Четвертьфиналы пройдут в обоих городах, полуфиналы, матч за третье место и финал — в нашей столице.

Операция «Кооперация»

Сначала Беларусь планировала провести чемпионат мира самостоятельно, как и в 2014 году. Однако Латвия инициировала подачу совместной заявки. Стороны легко договорились, и тому есть рациональная причина.

Чемпионат мира в 2014-м был наименее престижным, так как проводился вскоре после Олимпиады в Сочи, тогда как форум 2021 года, напротив, является самым статусным: на нем определятся позиции команд — участниц хоккейного турнира на предстоящих Играх в Пекине. Следовательно, на этот раз лучшие сборные будут выступать в самых сильных составах, а организация такого первенства является весьма лакомым кусочком.

Главным соперником белорусов и латвийцев станет Финляндия. Это одна из крупнейших хоккейных держав мира, она является фаворитом гонки за право принять мировой форум. Именно поэтому было так важно объединить усилия Минска и Риги, после чего шансы увидеть предолимпийский чемпионат мира в Беларуси заметно возросли.

Больше чем спорт

Характерно, что подача совместной белорусско-латвийской заявки совпала с относительным потеплением отношений между нашей страной и Евросоюзом. Совсем скоро граждане европейских стран смогут без виз приехать в Беларусь.

Кстати, проблем с пересечением границы во время хоккейного первенства (конечно, в случае успеха заявки) не возникнет и у белорусов. Как заверил мэр Риги Нил Ушаков, точный механизм пока неизвестен, но как минимум упрощенная схема получения виз будет реализована. При этом чиновник оптимистично добавил: «Учитывая, как развиваются отношения между Европейским союзом и Беларусью, можно прогнозировать, что к 2021 году между нашими странами вообще будет безвизовый режим». Конечно, всерьез надеяться на это не приходится, однако тональность является показательной.

Что касается экономической составляющей, то значительных затрат на проведение форума не потребуется. Критериям Международной федерации хоккея (ИИХФ) «Минск-Арена» соответствует, значительная модернизация ей не нужна. Аналогичная ситуация и с инфраструктурой, возведенной в белорусской столице к чемпионату мира. К тому же к 2021 году наша страна наверняка успеет построить то, что не удалось сделать к 2014-му. Так, вторую взлетно-­посадочную полосу национального аэропорта Минск предполагалось открыть именно в 2014 году, а согласно новым планам это событие перенесено на 2018-й.

Отметим, что за последнее время хоккейная заявка стала второй, поданной Беларусью не в одиночку. Так, в 2022 году наша страна надеется принять чемпионат Европы по гандболу вместе с Россией.

Что касается хоккейного форума, то окончательное решение о месте его проведения будет принято 19 мая на конгрессе ИИХФ в Кельне.