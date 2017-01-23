Что для нас господдержка, то для Европы доход

Антон РОГАЧ

Чистую прибыль в размере 23 %, согласно отчету УЕФА, получили в 2015 финансовом году участники чемпионата Беларуси по футболу. Как такое стало возможным?

Из штаб­квартиры УЕФА белорусский футбол выглядит очень неплохо.

Белорусскому футболу, да и спорту в целом, очень часто предъявляют претензии. Клубы обвиняют в том, что они не хотят и не умеют зарабатывать. Невозможность рыночного существования профессионального спорта в стране на его нынешнем уровне очевидна. Даже чиновники не пытаются выдать желаемое за действительное. Недавно первый заместитель министра спорта и туризма Александр Гагиев признал, что окупаемость спортивных клубов в стране составляет в среднем 26 %.

В отчете УЕФА картина получилась диаметрально противоположной. Согласно документу, в 2015 финансовом году отечественные футбольные клубы заработали 58,8 млн евро — по 4,2 млн на каждого из 14 участников высшей лиги (до 16 команд белорусский элитный дивизион расширили в 2016 году).

Если говорить о прибыли, то, согласно отчету, 8 из 14 клубов высшей лиги закончили 2015 финансовый год с плюсом. Причем у двух из них прибыль после уплаты налогов превышает 20 %. Оставшийся секстет зафиксировал убытки, однако ни у одного из этих клубов они не превышают 10 %. В целом участники чемпионата Беларуси закончили 2015 финансовый год с операционной прибылью в 28 % и чистой прибылью (после уплаты налогов) в 23 %.

Отечественные клубы получили 51 % доходов в качестве призовых от УЕФА. Данная статья принесла им в общей сложности 30 млн евро. Большую часть этих средств заработали БАТЭ и минское «Динамо», принявшие участие на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно. Кстати, команда из Борисова попала в европейский топ-20 по размеру полученных от УЕФА призовых — 24 млн евро.

Помимо призовых от УЕФА, на счета белорусских клубов поступило 28,8 млн евро. Продажа телетрансляций (а это одна из самых значимых статей доходов в мировом спорте) не принесла нашим командам ни копейки. Среди 38 национальных первенств, валовые доходы которых превышают 10 млн евро, такая ситуация наблюдается только в четырех странах — Беларуси, Казахстане, Ирландии и Грузии.

Немного заработали наши клубы и на билетах — 2 % от общих доходов, или около миллиона евро. Вероятно, к данной статье отнесена и выручка БАТЭ от продажи билетов на матчи Лиги чемпионов. Однако даже с учетом этого цифра невелика: более низкая доля gate revenues в крупных и средних национальных чемпионатах зафиксирована лишь в Грузии и Казахстане.

Остальные 27,6 млн евро приходятся на поступления от спонсоров и коммерческих сделок (15,3 млн) и на прочие доходы, к которым относят главным образом гранты и пожертвования (12,3 млн). Если в Беларуси спонсорство и пожертвования часто отождествляются, то в европейском футболе это разные понятия.

Спонсорами того или иного клуба становятся, чтобы получить отдачу, в том числе коммерческую, со стороны лояльной к спорту аудитории. В нашей стране таких сделок, прямо скажем, немного. Основным меценатом отечественного спорта выступает государство. Именно через госструктуры белорусскому футболу была переведена основная часть из 27,6 млн евро.

Высокая доходность наших клубов, зафиксированная в отчете УЕФА, связана главным образом с тем, что в Цюрихе государственную помощь посчитали привлеченными в футбол средствами и потому записали в доходы. Хотя на самом деле они таковыми, конечно, не являются. Соответственно, и получившиеся финансовые показатели клубов всерьез воспринимать не стоит.

Тем не менее документ отметил ряд важных аспектов. Во-первых, клубам нужно определиться, как зарабатывать на продаже телеправ. В конце концов, деньги по этой статье получают (а значит, и платят!) даже в таких нефутбольных странах, как Албания, Молдова, Литва, Мальта. Белтелерадиокомпания не желает платить, ссылаясь на высокие затраты, связанные с организацией трансляций игр. Логичный вариант — инвестировать в оборудование и создавать «картинку» самим. Кстати, разговоры об этом в Доме футбола уже ведутся.

Второе направление — более качественная работа с аудиторией. За отчетный период посещаемость в большинстве европейских чемпионатов (34 из 52) увеличилась. В Беларуси же данный показатель падает уже несколько лет подряд, притом что часто билет на футбол стоит дешевле, чем квиток в посредственный кинотеатр.

Конечно, важным направлением остается сотрудничество спорта с бизнесом. Спонсоры — источник дохода клубов всех без исключения европейских первенств. Однако если бизнес не заинтересовать, то слезть с иглы господдержки будет непросто.

Кстати, об игле. В то время как абсолютное большинство отечественных клубов зависит от государства, БАТЭ уже довольно долго сидит на другом «наркотике». В 2015 году призовые за участие в еврокубках составили 91 % от доходов клуба! Правда, если борисовчане второй год подряд не выйдут в групповой этап Лиги чемпионов или хотя бы Лиги Европы, то их финансовой подушке безопасности придет конец.