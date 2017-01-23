Партизанская комедия – в числе лучших

Алена ЯКОВЕНКО

Первая отечественная независимая приключенческая комедия «Party-­Zan фильм» успешно стартовала в республиканском кинопрокате.

Андрей Курейчик полон оптимизма. Фото kinosprint.by

Инициатива создания ленты принадлежит творческому объединению Вez Buslou Arts во главе с белорусским сценаристом и фильммейкером, автором нашумевшей в 2015 году трагикомедии «ГараШ» Андреем Курейчиком. Общий доход от месячного проката трагикомедии составил около 15 тыс. долларов. Это довольно-таки неплохой результат, если учесть, что на производство картины было потрачено всего 5 тыс. долларов. Вырученные средства покрыли расходы, остальное пошло в актив следующей картины.

Нынешний проект был избавлен от убытков еще на этапе производства — благодаря спонсорской поддержке. Генеральным партнером выступило ЗАО «БСБ Банк», а общее количество спонсоров достигло 27. Бюджет «Party-Zan фильма» — около 40 тыс. долларов.

Спонсорские вложения, с одной стороны, облегчили процесс создания фильма, а с другой — наложили ряд неприятных обязательств. Так, после премьеры фильма Интернет запестрел нареканиями зрителей по поводу большого количества скрытой в кинокартине рекламы. Однако тут ничего не поделаешь: агрессивный продакт-плейсмент — неотъемлемая часть проектов, реализуемых за счет инвестиций.

«Я понимаю недовольство зрителей, но мы подписали контракты с рядом компаний, которые за оказанную помощь вполне обоснованно потребовали, чтобы их продукция, их бренды фигурировали в ленте, — поясняет Андрей Курейчик. — Например, я не хочу, чтобы в фильме упоминалась алкогольная или табачная марка, а мне говорят: нет, извините, у нас такой продукт, соглашайтесь или до свидания. Ничего не поделаешь! Независимому кинематографу надо как-то выживать, вот и выкручиваемся».

За первый уикенд картину посмотрело 3500 минчан, а сборы составили около 9 тыс. долларов. Премьера прошла одновременно в семи кинотеатрах столицы. Четыре площадки предоставило УП «Киновидеопрокат» Мингор­исполкома. Поддержать отечест­венных кинематографистов также вызвались сеть кинотеатров Silver Screen и «Бутик кино» спортивно-развлекательного комплекса Falcon Club.

Второй уикенд оказался для проекта менее удачным: два мультиплекса Silver Screen приостановили показы фильма на четыре дня. Причиной тому стало несоответствие предоставленной ленты заявленному в прокатном удостоверении хронометражу. Расхождение составило около двух минут.

Как сказала начальник управления по кинематографии Министерства культуры Ирина Белякова, согласно действующему законодательству, любые изменения, вносимые в уже утвержденный продукт, требуют отдельного изучения с последующим вынесением экспертного заключения.

«Мы имели дело с картиной, хронометраж которой был ровно 93 минуты. В УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома знали, что на выходе появилась небольшая нестыковка во времени, и позволили, пока идет сбор документов на получение нового прокатного удостоверения, показывать доработанную версию фильма. Однако когда картина разошлась по регионам (спустя две недели после выхода в прокат в Минске), это несоответствие заметили руководители региональных предприятий «Киновидеопроката», а затем и работники сети частных кинотеатров Silver Screen и «Бутик кино» в Falcon Club», — пояснила чиновница.

Андрей Курейчик прокомментировал ситуацию так: «Мы подали все документы в Минкульт в обозначенный законом срок, предупредив, что находимся в процессе постпродакшена. Получили прокатное удостоверение и спокойно готовились к прокату, технологически совершенствуя фильм. Нас же заставили заново собирать весь пакет документов и снова ждать выдачи прокатного удостоверения. Из-за этих бюрократических тяжб мы потеряли около 40 % сборов. В регионах нам пришлось «прокатывать» черновую версию фильма, того же потребовало и руководство минских частных кинотеатров.

Между тем ни для кого не секрет, что прокатное удостоверение имеет формальное значение. Например, для иностранных фильмов оно делается за несколько часов и в день премьеры. Как по мне, Министерство культуры просто завидует успехам независимого кино. Ведь кассовые сборы за первый уикенд проката «Party-Zan фильма» были лишь на 20 % меньше, чем доходы за аналогичный период от проката российской картины «Викинг» — главной новогодней премьеры. При этом бюджет последней в 500 раз больше, чем наш. Мы потому и вышли на экран в такое непростое время, чтобы показать, что белорусское кино конкурентоспособно, что нам нужно развивать отечественный рынок, и дело не в бюджетах».

Прения между государственной структурой и частной компанией длятся уже давно. Одна сторона долго не хотела выдавать прокатное удостоверение ввиду неготовности картины, другая считала техническую доработку фильма составной частью нормального технологического процесса. Все это активно смаковалось в прессе, что порождало еще большую напряженность. Однако за десять дней до премь­еры вопрос благополучно разрешился, и 29 декабря, как и гласили анонсы, картина увидела свет в белорусской столице. Как скоро решится вопрос со вторым прокатным удостоверением, неизвестно.

Все средства, вырученные от проката ленты, пойдут в актив следующей картины. Каким будет ее жанр, еще не определено. По словам Андрея Курейчика, у него есть мысли снять «ужастик», есть даже сценарные наработки. Не исключает режиссер и съемок драмы, повествующей о жизни белорусской интеллигенции в XIX—XX веках.

Говоря о состоянии отечест­венного независимого кино, фильммейкер заявил, что развитие, безусловно, есть, но не в тех масштабах, как хотелось бы. «Для того чтобы снять фильм сегодня, не нужно вкладывать миллионы долларов, — уверен режиссер. — У молодого кинематографиста есть два пути развития — фестивальный и индустриальный. Мне ближе последний формат, так как он позволяет охватить большую аудиторию. Приятно видеть, что молодые люди стараются снять именно белорусское кино: поднимаются злободневные вопросы, касающиеся наших реалий; создаются картины, органично вписывающиеся в национальный контекст, ибо сюжеты для них почерпнуты из него же».

С 12 января «Party-Zan фильм» стартовал в региональном прокате. Больше всего кинотеатров, показывающих белорусскую независимую комедию, в Минской и Гомельской областях. Руководство Могилевского государственного предприятия «Киновидеопрокат» отказало Вez Buslou Arts в демонстрации фильма. Кстати, то же самое произошло и в 2015 году с лентой «ГараШ».

«Party-Zan фильм» будет демонстрироваться в прокате еще около трех недель. Понятно, что на этом белорусское независимое кино не закончится.