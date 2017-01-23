Живопись под дипломатическим прикрытием

Алена ЯКОВЕНКО

Тридцать художников из 28 стран представили свои работы в Художественной галерее Михаила Савицкого в рамках международного арт­проекта «От Лиссабона через Минск до Владивостока».

На первом плане и слева — композиция сербского художника Радована Мича «Саммит в Белграде».

Каждая страна, за исключением России, делегировала одного художника. Исключение для нашей восточной соседки было сделано ввиду ее территориальных масштабов и культурного разнообразия — в проекте РФ представляют сразу три автора.

При отборе художников акцент был сделан на их этнической принадлежности к представляемой стране, что позволило донести до зрителя исконный колорит различных регионов. Выставке предшест­вовала консультативная сессия, в ходе которой все привлеченные авторы связывались с белорусским куратором проекта Виктором Альшевским, чтобы тот помог выбрать три работы для отправки в Минск.

Идея проекта «От Лиссабона через Минск до Владивостока» родилась, когда год назад Виктор Альшевский встретился с послом Республики Беларусь во Франции Павлом Латушко. Кстати, та встреча прошла в Лиссабоне.

«Экспозиция представляет единение культур Евро-Азиатского континента, Востока и Запада, — рассказывает куратор выставки. — Мы создали пространство, которое как нельзя лучше подчеркивает консолидирующую силу искусства. Здесь мирно сосуществуют различные взгляды, позиции, трактовки. Минск уже давно снискал славу переговорной площадки, места поиска компромиссов по острым вопросам. Искусство же — это кратчайший путь к взаимопониманию, оно диалогично по своей природе, через него можно донести такие понятия, для которых язык бессилен. Так что выставка тоже работает на создание положительного имиджа нашей родины».

Проект организован без привлечения бюджетных средств. Генеральным партнером выступил «Приорбанк». Оргвопросы решались благодаря усилиям Министерства иностранных дел, Мингорисполкома и Музея истории города Минска. Выставка проходит под официальным патронатом ЮНЕСКО.

«Как правило, организация таких масштабных проектов сопряжена с большими расходами на транспортировку работ, — поясняет ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска Юлия Ковалева. — В нашем случае вопросы решались с помощью наших диппредставительств: произведения перевозились дипломатической почтой, посольским транспортом с какой-либо оказией.

Самая большая статья расходов — печать каталогов. Мы сделали 500 штук. К сожалению, качественная полиграфия стоит очень дорого, но сэкономить на ней невозможно, так как каталоги, которые разойдутся по всем странам — участницам проекта, — это имидж нашего музея и нашего города».

В рамках проекта 28 января состоится концертная программа «Музыкальное путешествие», во время которой прозвучат национальные произведения стран-участниц.