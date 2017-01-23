Битва за таможенные пошлины

Алесь ПОЛЕССКИЙ

Деловое сообщество подхватило инициативу правительства о пересмотре ставок ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС, однако уже успело упереться в сложность процедур, а потому на быстрый результат не рассчитывает.

Решение обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с предложением пересмотреть ставки Единого таможенного тарифа ЕАЭС принято 20 сентября на заседании Межведомственного совета по внешнеторговой политике, действующего при Совмине. Тогда же бизнес-союзам страны поручили изучить мнение оте­чественных предприятий относительно действующего уровня таможенных пошлин и внести свои предложения.

На призыв правительства откликнулся, в частности, Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН). Он собрал около 100 касающихся корректировки таможенных пошлин предложений от членских организаций, в основном от предприятий легкой промышленности, и направил письмо в МИД. Цифры, сведенные в таблицу, БСПН сопроводил некоторыми комментариями.

За дешевое сырье и дорогую продукцию

В письме отмечалось, что принципиальное пожелание опрошенных предприятий связано со снижением вплоть до нулевой ставки пошлин на ввозимые сырье, материалы и комплектующие, а также на оборудование и запасные части к нему. В противовес ставки на готовую продукцию, по мнению представителей бизнес-союза, необходимо повысить, чтобы ликвидировать нынешнюю диспропорцию.

Как отмечают в БСПН, с принятием Единого таможенного тарифа пошлины на многие готовые товары оказались сопоставимыми либо превышали пошлины на сырье и комплектующие, необходимые для производства этих товаров. Подобная диспропорция негативно сказалась на экономике перерабатывающих предприятий страны и сделала их более уязвимыми перед импортом из-за пределов ЕАЭС. На данное обстоятельство, снижающее конкурентоспособность оте­чественной продукции, указали 42 % опрошенных руководителей организаций.

Директора высказались за беспошлинный ввоз образцов материалов и полуфабрикатов, поставляемых зарубежными организациями без объявления таможенной стоимости.

Как отмечается в письме, особую тревогу предприятий и предпринимателей вызывает массовый ввоз бывших в употреблении потребительских товаров (second hand). Перед данной категорией импорта предложено поставить заградительные пошлины на уровне 35 % от таможенной стоимости.

Предложения по корректировке ввозных пошлин внесла и ассоциация «БАМАП». Она обратила внимание на неоправданное введение антидемпинговой пошлины на производимые в Китае шины типоразмера 385/55R19.5, которые не выпускаются в странах ЕАЭС, но активно используются на подвижном составе белорусских автоперевозчиков. Последние ежегодно закупают более 3 тыс. таких шин. В БАМАП считают необходимым смягчить антидемпинговую меру в отношении данной продукции.

Перевод стрелок

Ответ МИД на инициативы делового сообщества не заставил себя ждать, однако письмо министерства от 12.01.2017 несколько обескуражило дирекцию БСПН. по сути, чиновники перенаправили бизнес-союз с его предложениями в другие органы госуправления. В МИД сослались на Регламент подготовки инициативных предложений для рассмотрения на заседаниях коллегии и (или) совета ЕЭК, утвержденный постановлением Совмина от 27.09.2016 № 772.

Согласно данному нормативному правовому акту, право формировать инициативные предложения в наднациональные органы ЕАЭС предоставлено только регулирующим органам, то есть отраслевым министерствам, концернам, а также облисполкомам и Мингорисполкому. Соответственно, предложения подведомственных предприятий МИД посоветует направлять на рассмотрение в отраслевые министерства и концерны, вневедомственных — в облисполкомы и Мингорисполком.

В МИД уточнили, что предложение об установлении ставок ввозных таможенных пошлин должно содержать пакет документов, в том числе: обращение в ЕЭК; проекты актов органов ЕАЭС; пояснительную записку, содержащую подробную информацию по каждой десятизначной позиции ТН ВЭД ЕАЭС; финансово-­экономическое обоснование. Кроме того, внешнеполитическое ведомство рекомендовало предварительно проработать инициативы с партнерами в других странах — членах ЕАЭС.

Готовимся к хождению по кабинетам

Таким образом, в дальнейшем деловому сообществу придется работать не через один госканал, коим мог бы быть тот же МИД, а обивать пороги различных ведомств, попутно преодолевая специфические трудности нашей системы вроде нежелания некоторых чиновников идти на контакт с представителями частного бизнеса.

«Будем пробовать выходить с нашими инициативами на концерн «Беллегпром», раз уж в основном предложения по пошлинам дали предприятия легкой промышленности. Также намерены продолжить переписку с МИД», — очертил план действий заместитель директора по корпоративным связям и инновациям БСПН Иван Бельчик.

К слову, не воодушевили дирекцию бизнес-союза и некоторые другие ответы МИД. Например, на предложение установить заградительные пошлины для товаров second hand в министерстве заявили, что на ввозимую одежду повторного употребления и так установлена высокая комбинированная ставка пошлины в размере 15 % от стоимости, но не менее 0,18 евро/кг.

Не заметили чиновники МИД и особых проблем с ввозом образцов. Согласно ст. 80 Таможенного кодекса ТС, такая продукция стоимостью до 200 евро (с учетом транспортных расходов до границы) освобождается от уплаты таможенных пошлин. После вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС (ориентировочно в июле 2017 года) транспортные расходы в указанную стоимость включаться не будут.

Как видим, далеко не все из того, что волнует бизнес, чиновники считают проблемой.