МАГАТЭ довольно БелАЭС

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Беларусь учла все возможные внешние угрозы для строящейся АЭС, заявил 20 января на пресс­конференции в Минске руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжегош Ржентковски, подводя итоги работы миссии этой организации в нашей стране.

Миссия МАГАТЭ по теме «Обзор стратегий обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом» и миссия по оценке безопасности площадки и проекта с учетом внешних воздействий (SEED) работали на этой неделе в Минске и Островце. В состав миссий вошли международные эксперты МАГАТЭ из Австрии, Чехии, Словакии, США, Польши, Франции, Венгрии, Турции, Румынии. Они оценивали устойчивость Островецкой площадки, а также систем, структур и компонентов строящейся АЭС к внешним и внутренним рискам и угрозам с точки зрения международных требований безопасности. В том числе определялся запас прочности, заложенный в проект с учетом постфукусимского опыта.

Строительство Белорусской АЭС под постоянным вниманием международных экспертов. Фото tut.by

«В рамках предмета работы данной миссии МАГАТЭ заключило, что белорусские власти должным образом приняли во внимание все внешние угрозы, которые могут представлять риски для Белорусской АЭС, в процессе проектирования своей станции», — сказал Гжегош Ржентковски.

По его оценке, правительство нашей страны полностью осознает свою ответственность в обеспечении ядерной безопасности. «Страна это демонстрирует очень четко, приглашая большое количество миссий в Беларусь и участвуя в Конвенции по ядерной безопасности», — пояснил эксперт.

Миссия внесла ряд предложений, касающихся подготовки эксплуатирующей организации к следующему этапу лицензирования БелАЭС. «В соответствии с практикой МАГАТЭ итоговый отчет о работе миссии будет представлен правительству Беларуси не позднее 90 дней после завершения миссии. Рад отметить: белорусские власти сообщили МАГАТЭ, что они собираются опубликовать отчет в открытом доступе», — сказал Гжегош Ржентковски.

Напомним, беспокойство по поводу безопасности строящейся атомной электростанции проявляет Литва. Накануне глава МИД этой страны Линас Линкявичюс обвинил Беларусь в избирательном применении стандартов ядерной безопасности и заранее выказал недоверие к оценке только начавшей свою работу миссии: «Беларусь пропустила оценку площадки для строительства и пригласила миссию МАГАТЭ SEED, которая, скорее всего, ограничится только оценкой дизайна электростанции».

В свою очередь, белорусская сторона устами пресс-секретаря МИД Дмитрия Мирончика упрекнула Литву в необъективности: «Никакая новость о Белорусской АЭС не будет для них достаточно хорошей».

Тем не менее Минск пытается найти компромисс в переговорах с Вильнюсом. Беларусь предлагает Литве создать совместный орган по послепроектному анализу БелАЭС, заявила в пятницу первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина.

Ранее она сообщала о том, что продолжаются два переговорных процесса с ведомствами Литвы по поводу атомной электростанции. Первый посвящен обсуждению вопросов строительства БелАЭС, второй — сотрудничеству в рамках послепроектного анализа и дальнейшим совместным действиям, после того как объект будет введен в строй. Первый переговорный процесс касается белорусского отчета об ОВОС (оценке воздействия на окружающую среду), который в рамках Конвенции Эспо стороны должны были согласовать до начала строительства объекта. Однако между сторонами есть непонимание даже на уровне терминов, поэтому переговоры продвигаются с большим трудом.

«Прошли два раунда переговоров по обсуждению проблемных вопросов вокруг атомной станции. Третий раунд запланирован на I квартал 2017 года. Он пройдет в Вильнюсе. Не исключено, что эти два переговорных процесса со временем сольются в один», — заявила 12 января на пресс-конференции Ия Малкина.