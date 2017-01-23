МАГАТЭ довольно БелАЭС

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Беларусь учла все возможные внешние угрозы для строящейся АЭС, заявил 20 января на прессконференции в Минске руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжегош Ржентковски, подводя итоги работы миссии этой организации в нашей стране.
Миссия МАГАТЭ по теме «Обзор стратегий обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом» и миссия по оценке безопасности площадки и проекта с учетом внешних воздействий (SEED) работали на этой неделе в Минске и Островце. В состав миссий вошли международные эксперты МАГАТЭ из Австрии, Чехии, Словакии, США, Польши, Франции, Венгрии, Турции, Румынии. Они оценивали устойчивость Островецкой площадки, а также систем, структур и компонентов строящейся АЭС к внешним и внутренним рискам и угрозам с точки зрения международных требований безопасности. В том числе определялся запас прочности, заложенный в проект с учетом постфукусимского опыта.
«В рамках предмета работы данной миссии МАГАТЭ заключило, что белорусские власти должным образом приняли во внимание все внешние угрозы, которые могут представлять риски для Белорусской АЭС, в процессе проектирования своей станции», — сказал Гжегош Ржентковски.
По его оценке, правительство нашей страны полностью осознает свою ответственность в обеспечении ядерной безопасности. «Страна это демонстрирует очень четко, приглашая большое количество миссий в Беларусь и участвуя в Конвенции по ядерной безопасности», — пояснил эксперт.
Миссия внесла ряд предложений, касающихся подготовки эксплуатирующей организации к следующему этапу лицензирования БелАЭС. «В соответствии с практикой МАГАТЭ итоговый отчет о работе миссии будет представлен правительству Беларуси не позднее 90 дней после завершения миссии. Рад отметить: белорусские власти сообщили МАГАТЭ, что они собираются опубликовать отчет в открытом доступе», — сказал Гжегош Ржентковски.
Напомним, беспокойство по поводу безопасности строящейся атомной электростанции проявляет Литва. Накануне глава МИД этой страны Линас Линкявичюс обвинил Беларусь в избирательном применении стандартов ядерной безопасности и заранее выказал недоверие к оценке только начавшей свою работу миссии: «Беларусь пропустила оценку площадки для строительства и пригласила миссию МАГАТЭ SEED, которая, скорее всего, ограничится только оценкой дизайна электростанции».
В свою очередь, белорусская сторона устами пресс-секретаря МИД Дмитрия Мирончика упрекнула Литву в необъективности: «Никакая новость о Белорусской АЭС не будет для них достаточно хорошей».
Тем не менее Минск пытается найти компромисс в переговорах с Вильнюсом. Беларусь предлагает Литве создать совместный орган по послепроектному анализу БелАЭС, заявила в пятницу первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина.
Ранее она сообщала о том, что продолжаются два переговорных процесса с ведомствами Литвы по поводу атомной электростанции. Первый посвящен обсуждению вопросов строительства БелАЭС, второй — сотрудничеству в рамках послепроектного анализа и дальнейшим совместным действиям, после того как объект будет введен в строй. Первый переговорный процесс касается белорусского отчета об ОВОС (оценке воздействия на окружающую среду), который в рамках Конвенции Эспо стороны должны были согласовать до начала строительства объекта. Однако между сторонами есть непонимание даже на уровне терминов, поэтому переговоры продвигаются с большим трудом.«Прошли два раунда переговоров по обсуждению проблемных вопросов вокруг атомной станции. Третий раунд запланирован на I квартал 2017 года. Он пройдет в Вильнюсе. Не исключено, что эти два переговорных процесса со временем сольются в один», — заявила 12 января на пресс-конференции Ия Малкина.
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