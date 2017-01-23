Готовится «народная приватизация»

Любовь БАХУРЕВИЧ

Госкомимущество предлагает привлечь средства граждан в акции предприятий с госдолей менее 25 %. Об этом 17 января на пресс­конференции сообщила начальник управления учета и распоряжения акциями Государственного комитета по имуществу Анна Корниевич.

По ее словам, уже подготовлен соответствующий указ президента. Для «народной приватизации» выбраны именно такие предприятия, поскольку на рынке ценных бумаг большей популярностью пользуются акции компаний с малой долей государства или полностью частных, пояснила чиновница.

Государство пытается направить сбережения граждан в экономику. Фото БЕЛТА

К тому же положительный опыт народного IPO в Беларуси уже был. Речь идет о размещении на Белорусской валютно-фондовой бирже акций ОАО «Минский завод игристых вин». В результате двух этапов народного IPO в 2013 году предприятие получило более 21,5 млрд руб., а доля государства уменьшилась со 100 до 75,01 %.

Второй опыт народной приватизации (IPO ОАО «Гомель­ский жировой комбинат» в 2014 году) был менее успешным. Правда, эксперты связывают это не с безнадежностью самой идеи, а с недостаточной PR-кампанией.

Анна Корниевич призналась, что государство озабочено воп­росом, как направить сбережения граждан в экономику. «Это еще один способ привлечь средства граждан на наши предприятия с тем, чтобы они отвлеклись от обменных пунктов и вкладывали сбережения в акции», — цитирует представителя Госком­имущества БелаПАН.

Затевая «народную приватизацию», государство рассчитывает на оживление рынка ценных бумаг. В результате «можно будет зарабатывать и на акциях, продавая их», а не только рассчитывать на дивиденды. Анна Корниевич также уточнила, что на продажу будут выставляться акции, принадлежащие как самому обществу, так и госу­дарству.

Экспертное сообщество в целом положительно оценивает инициативу государства, однако высказывает сомнения в том, что она сможет оживить рынок ценных бумаг. «Скорее, другие факторы должны выступать драйверами оживления фондового рынка, например макроэкономическая стабильность, которая в последние годы, к сожалению, не наблюдается. Также это определенное доверие инвесторов, в том числе внешних, к рынку», — сказала «БР» научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

Рассчитывать на большую доходность, отметила эксперт, акционерам не стоит, так как сегодня компании с госдолей менее 25 % недостаточно прибыльные. Трудно прогнозировать, когда акционеры вообще смогут получить дивиденды.

«Прибыль зависит от того, акции каких компаний будут выставляться на продажу. Пока нет списка и отчета об их финансовой деятельности, говорить о чем-то трудно. Важно доверие потенциальных акционеров к государству, потому что уже неоднократно были случаи, когда на компании была наложена какая-то дополнительная нагрузка, например неосновной актив, что повлияло на результаты финансовой деятельности предприятий», — рассуждает Мария Акулова.

Кроме того, по ее мнению, граждане должны иметь доступ к результатам деятельности компаний. Нельзя предлагать белорусам покупать кота в мешке. Правда, и наличие информации вовсе не гарантия того, что потенциальный инвестор сможет адекватно ее оценить.

«Минфин даже перестал публиковать на своем сайте данные об открытых акционерных обществах, то есть толком изучить состояние предприятий, акции которых можно купить, довольно трудно. К тому же отчетность составляется по национальным стандартам, а не по международным, соответственно, довольно трудно оценить финансовое положение предприятия, даже видя данные, которые оно где-то публикует. Слишком много неопределенности по поводу того, есть ли в инициативе государства смысл», — прокомментировал ситуацию директор Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Александр Чубрик.

Декан экономического факультета Белорусского государственного университета, профессор Михаил Ковалев также считает, что готовность государства отдать свой 25-процентный пакет акций гражданам можно только приветствовать. Однако, по его мнению, большое количество акционеров может навредить эффективности производства.

«Лучше все продать стратегическому инвестору, который будет действенно управлять предприятием. У нас есть очень много таких примеров, как «Мотовело», где отдавали акции частным владельцам, а успеха не добились. Наличие множества мелких миноритарных собственников приводит к проблемам выработки согласованной позиции по стратегии и даже по тактике предприятия, потому что у каждого свое мнение о том, как сделать лучше. Оптимальный вариант, когда у предприятия есть один собственник, максимум два», — полагает Михаил Ковалев.