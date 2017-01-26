Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 февраля 2017 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 2017 года № 75.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $79,1 до $89,5 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $43,5 до $49,2 за 1 т, на товарные бензины - с $23,7 до $26,8 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $26,8 за 1 т (была $23,7). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 января. Тогда они были снижены.