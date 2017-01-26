Ставки единого налога для ИП в сфере торговли и общепита выросли в среднем на 12% в Минской области

БЕЛТА

Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере торговли и общепита, выросли в Минской области в среднем на 12%, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника областной инспекции Министерства по налогам и сборам Юрий Коновалов.[

Специалист прокомментировал принятое Минским областным Советом депутатов решение №178 от 23 декабря 2016 года, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Повышение произошло в соответствии с изменениями с 1 января 2017 года в Налоговом кодексе.

В частности, изменения касаются индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, осуществляющих розничную торговлю товарами на торговых местах и в торговых объектах, общественное питание (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивного коктейля и табачных изделий), а также осуществляющих оказание потребителям услуг (выполнение работ).

Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих определенную деятельность по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг), за исключением территории городов Борисова, Жодино, Молодечно, Слуцка, Солигорска, установлен понижающий коэффициент в размере 0,5 к ставкам единого налога. В частности, к такой деятельности относятся услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции; услуги по дроблению зерна; выпас скота; уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан; уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора и прочее.

Решением Миноблсовета также проиндексированы ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей, предоставляющих места для краткосрочного проживания, а также ИП, осуществляющих сдачу в аренду (субаренду), наем (поднаем).

Решение облсовета вступает в силу после его официального опубликования.